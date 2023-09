Gillespie presenta en San Sebastián 'Golpe a Wall Street': "Parte del mensaje está pasando en la huelga de guionistas"

SAN SEBASTIÁN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director australiano Craig Gillespie ha presentado en San Sebastián, dentro de la sección de Perlas, su nueva película 'Golpe a Wall Street', en la que aborda un caso real de fraude virtual sobre el que se puede encontrar algún paralelismo con las peticiones que piden los guionistas en la huelga que ha paralizado a Hollywood.

"Irónicamente parte del mensaje que lanza la película es sobre la frustración y la disparidad de riqueza, que es lo que está pasando en la huelga de guionistas", ha señalado en una entrevista de Europa Press.

Gillespie apunta a que el éxito de la película se debe a que la temática aborda un asunto que está de actualidad en Estados Unidos. "La conciencia real de la disparidad de la riqueza que está sucediendo en todo el mundo y todas esas cosas se han unido para hacer de esto un portavoz de eso, para hacer de esto una manera para que sean escuchados", explica.

El cineasta reconoce que ha sido "muy duro" no poder realizar una correcta promoción de la película, por los limites de la huelga, pero celebra los avances ocurridos en los últimos días. "Estoy muy contento con los pasos dados porque se las han arreglado para conseguir sus peticiones. Me alegro mucho que el parón haya servido", ha afirmado.

Gillespie narra el Caso GameStop, cuando en 2021 un grupo de usuarios de Reddit se coordinó para comprar a bajo precio acciones de la popular cadena de tiendas de videojuegos y multiplicar hasta treinta veces su valor. La inesperada actividad de los usuarios del foro provocó una pérdida de miles de millones de dólares a fondos de inversión como Melvin Capital.

"No tenía en mi radar hacer esta película, pero durante el COVID, mi hijo no paraba de contarme qué estaba sucediendo y me mostraba muchos memes que aparecen en la película. Es un caso que se parece al de David contra Goliath", ha comentado.

El escándalo estalló en el momento en el que casas supuestamente democratizadoras del acceso a la bolsa, como Robinhood, restringieron a los usuarios la compra de más acciones. "Es un sistema que utilizaron, obviamente las grandes corporaciones, está dentro de los límites de la legalidad, pero ¿es un sistema justo?", se cuestiona Gillespie.

El cineasta asegura que le gustaría que la gente saliese de ver su película "indignada" y que sienta que el sistema está en su "contra". "Quiero que sientan que tienen voz. Que se den cuenta de que la gente se puede unir como comunidad y mostrar que se puede marcar la diferencia y se puede influir en el cambio", ha indicado.

Uno de los principales problemas que se ha encontrado Gillespie a la hora de rodar ha sido la dificultad de compaginar agendas "muy ocupadas" de parte del elenco que forman 'Golpe a Wall Street': Paul Dano, Shailene Woodley, Seth Rogen o Pete Davidson, entre otros.

"Teníamos tantos actores en esta película y con agendas tan complicadas. Por ejemplo, Pete Davidson estaba haciendo un programa de televisión en ese momento. Así que no siempre estábamos seguros de cuándo estaría disponible, y teníamos que adaptarnos", cuenta.