Borja Cobeaga responde a Vox: "No escribimos un guión sobre Blas de Lezo porque no nos da la puta gana"

Actualizado 02/02/2019 22:06:41 CET

Otros cineastas también se refieren a la formación y Almodóvar sentencia: "Le niego la existencia"

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El guionista Borja Cobeaga, nominado al Goya al Mejor Guión Adaptado por 'Superlópez', ha respondido a la sugerencia de Vox, que recomendó a la Academia de Cine que se hiciera una película sobre el militar español Blas de Lezo para que los españoles volvieran al cine, que no escribe un guión sobre el tema porque no les da "la puta gana".

"Últimamente el cine se basa en las expectativas de los fans. Y si Vox quiere que hagamos una historia sobre un conquistador demediado, pues que la hagan ellos", ha añadido a su paso por la alfombra roja de los Goya 2019.

Además, ha asegurado que el prejuicio contra el cine español tienen que superarlo aquellos que no lo ven. "Ahora hacemos películas variadas que gustan a mucha gente", ha añadido.

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, explicó en una entrevista con Europa Press que no se ha invitado a Vox porque se invita a los principales partidos con representación parlamentaria. La ausencia de invitación fue respondida por la formación de Santiago Abascal con una crítica a las subvenciones al cine.

Por su parte, Pedro Almodóvar ha preferido ni nombrar a la formación política. "Ese partido de tres letras que me preguntas, he decidido no hablar y me gustaría que alguno más lo hiciera, le niego la existencia", ha dicho.

El realizador manchego también se ha referido a la marcha del cine español asegurando que con que exista ya es suficiente porque "no son buenos tiempos". "Vivimos en un país sin un proyecto social, se pasan los problemas de unos a otros y a los políticos no les importa lo más mínimo y a los espectadores tampoco. Se han cerrado 500 cines en cuatro años", ha apuntado al tiempo que a alabado que los premios salgan de Madrid.

La cineasta Arantxa Echevarría, cuya película 'Carmen y Lola' es una de las nominadas, también se ha negado a pronunciar las siglas del partido. "Pero si salgo ganadora, claro que hablaré (de ellos). No se puede hacer lo que están haciendo, no se puede derogar la ley de violencia de género ni la del aborto. Es un paso atrás, nos ha costado mucho conseguirlo y es por lo que tenemos que luchar", ha advertido.

EL MINISTRO DE CULTURA: "SE CONTESTA CON LA REALIDAD"

El ministro de Cultura, José Guirao, ha asegurado que ante las declaraciones de Vox sobre el cine subvencionado se contesta con la realidad. "El cine español es cada vez mejor y todas las películas de este año son excelentes. Ya sabemos que siempre hay un sector residual que critica al cine español que ya no sé ni por qué. Son todas de grandísimo nivel y no pasa nada", ha dicho revelando su "emoción y nervios" por sus primeros Goya como titular de la cartera.

Mientras, el director Manuel Martin Cuenca, que participa en la ceremonia ha dicho que para hacer un filme con este contenido habría que hacerse dos preguntas: quién va a pagar la película y si dejarían mostrar los claroscuros de la historia del personaje.

En la misma línea, el realizador Alberto Rodríguez ha sonreído cuando le ha preguntado por el tema y ha dicho que es algo que precisamente hablaban ayer. "Tiene una parte de medio hombre...Él sufrió una barbaridad y terminó retirado en un agujero. El estado español le olvidó", ha avisado.

Por otro lado, en relación a la posibilidad de que el próximo año también sean galardonadas las series, Rodríguez, director de 'La peste', ha dicho que para él, son dos cosas diferentes. "Supongo que las cosas van evolucionando y cambian", ha dicho, tras confirmar que él seguirá haciendo cine.

BAYONA: "LA CULTURA ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO"

Por su parte, J.J. Bayona ha advertido a la formación de que renegar de la cultura es echar piedras sobre el propio tejado. "La cultura es una cuestión de Estado: no es ni de izquierdas ni de derechas. Es algo que nos une", ha asegurado.

Además, sobre las críticas de Vox a las subvenciones al cine, ha pedido que no le hagan hablar. "El cine español recibe menos dinero de lo que devuelve. Es volver a un mito y hay que luchar para que estas noticias, que son falsas, construyan mitos del cine subvencionado", ha recalcado.

El cineasta, que participa en un homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019, ha asegurado que cuando se habla del maestro se hace en el más amplio sentido de la palabra. "Creó clásicos del género y la Academia reconoce su labor como divulgador del género", ha recalcado.

Rodrigo Sorogoyen, cuya película. 'El reino', es la más nominada de esta edición, se ha limitad a afirmar que no los invitaría a su casa. "Sí que tenemos miedo a recuperar esos estigmas. La ignorancia es lo que tiene", ha dicho respecto a las declaraciones de la formación que lidera Sanitago Abascal.

Preguntada por este asunto, la actriz y realizadora Leticia Dolera ha señalado que si por protocolo se invita a los candidatos a la Presidencia del Gobierno -la Academia ha especificado que se invita a los principales partidos con representación parlamentaria- y Santiago Abascal lo es, quizá habría que invitarle, pero ha añadido acto seguido que a ella no le hace ilusión que acuda una formación que legitima desde una tribuna discursos de odio, homófobos y machistas. "Sí le animaría a ver cine porque el cine te cambia la mirada y puedes mejorar como persona y ver que el diferente a tí no es tan diferente a tí en realidad", ha opinado.

Por su parte, Alejandro Amenábar, ha apuntado que "está muy claro cuándo alguien busca un titular para llamar la atención". "No creo que tengan interés en venir a la gala", ha indicado.

El realizador, que prepara su trabajo sobre Millán Astray y Unamuno, ha asegurado que ya está terminándolo y que ha sido apasionante. "El personaje que más desconocía era Millán Astray, pero lo más difícil ha sido entrar en la cabeza de Franco", ha puntualizado.

Por otro lado, Antonio de la Torre, nominado por su papel en 'El reino', sobre la corrupción política, ha señalado que algo les comprende y que no se puede interpretar un personaje juzgándolo. En este sentido, ha apuntado que el terrorismo no tiene justificación pero si explicación y ha añadido que Hitler era un ser humano. "La humanidad es capaz de lo mejor y de lo peor", ha destaca para apuntar que cada historia tiene que ser contada y que no es lo mismo contar una historia que hacer apología.