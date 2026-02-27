Los Goya compensarán su huella de carbono con un programa de formación a propietarios forestales

Un galardón de los Premios Goya. - ENRIQUE CIDONCHA - ACADEMIA DE CINE

Colaborará con la empresa Creast y con el Creaf

BARCELONA/MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine buscará compensar la huella de carbono de los Premios Goya 2026 con la puesta en marcha de 'La Academia del Bosque', un programa de formación especializado liderado por el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) dirigido a propietarios forestales y responsables de la administración pública.

La huella de carbono se medirá en colaboración con Creast, empresa tecnológica especializada en sostenibilidad, que trabajará junto a la Academia por sexto año consecutivo para optimizar la gestión de recursos y promover el uso de materiales reciclables y biodegradables, informó la institución en un comunicado.

En esta edición, la Academia sustituye la plantación de árboles --hasta ahora integrada en su plan de compensación-- por una estrategia centrada "en la conservación y mejora de los bosques existentes".

El objetivo es capacitar a los distintos actores del sector para aplicar una gestión forestal adaptativa, basada en la evidencia científica, que "mejore la salud de los ecosistemas forestales y refuerce su resiliencia frente a fenómenos como la sequía extrema".

PRUEBA PILOTO EN CATALUÑA

La iniciativa arrancará con una prueba piloto en Cataluña, donde el Creaf organizará hasta 3 cursos dirigidos a públicos complementarios del ámbito forestal.

La formación se orientará a propietarios forestales, que gestionan directamente el 80% del territorio forestal, con previsión de que participen 40 propietarios, con un impacto potencial "entre 1.000 y 2.000 hectáreas de bosque privado".

El programa se dirigirá a técnicos de la administración, responsables de la gestión de los bosques públicos, que representan aproximadamente el 20% de la superficie arbolada en Cataluña.

Por último, se desarrollará una formación específica para tomadores de decisiones, encargados de diseñar y activar marcos normativos, líneas de ayuda y políticas públicas vinculadas al sector forestal, con el objetivo de "reforzar la incorporación de la evidencia científica en la planificación estratégica".