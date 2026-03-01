Los Goya se despiden de Robe, Mario Vargas Llosa, Mariano Ozores, Fernando Esteso o Verónica Echegui

El cantante Dani Fernández actúa en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de los Premios Goya, que se han celebrado este sábado en Barcelona, han recordado al artista Robe Iniesta, al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa o el director de cine Mariano Ozores, que han fallecido durante 2025.

Durante este homenaje, ha sonado 'Si te vas', del cantante extremeño, que ha sido reinterpretado por Belén Aguilera y Dani Fernández.

También se ha recordado al actor argentino Héctor Alterio, que murió el pasado año a los 96 años. Alterio recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, Malena y Ernesto.

Verónica Echegui, Fernando Esteso, Celso Bugallo, José Luis Cienfuego, Manuel de la Calva, Manolo Zarzo, Víctor Agramunt, Francisco Aguado, Armando Aguirre, Enrique Alcalde, Teresa Alonso, Elena Calvo, Juan Luis Carrera, Antonio Castro o Rosario García, entre otros muchos, también han formado parte del homenaje.

Con la voz de Aguilera y Fernández, los Goya han despedido a Encarinta Polo, Eusebio Poncela o Carmen Serre.