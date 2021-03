Goya.- Mario Casas atribuye su Goya "no solo a 'No matarás'" sino a su carrera: "Estoy muy agradecido a los académicos"

Mario Casas, Mejor Actor Protagonista en los Premios Goya 2021 en Madrid, a 6 de marzo de 2021 - Miguel Córdoba / Academia de Cine

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El actor Mario Casas se ha mostrado "muy contento" con su Goya a Mejor actor protagonista, categoría en la que estaba nominado por primera vez, y lo ha atribuido no solo a su última película 'No matarás' sino a su carrera profesional durante los últimos años.

"Creo que no es solo por 'No matarás', son años atrás de películas, y creo que los académicos también han agradecido esto, está 'El Practicante', 'Hogar', 'El fotógrafo de Mauthausen', estoy muy agradecido a los académicos y contento", ha subrayado Casas en rueda de prensa posterior a la gala de los Goya.

El actor, que ha recibido la noticia de su premio desde su casa, arropado por su familia, ha explicado que no sabía cómo era estar nominado a un Goya porque nunca antes lo había estado y, por ello, no le ha parecido "rara" la gala virtual sino que la ha "disfrutado". "Estaba con mi gente, lo he compartido con la gente que quiero", ha añadido.

Por su parte, la ganadora del Goya a Mejor Actriz protagonista por 'Ane', Patricia López Arnaiz, ha indicado que "ha sido raro" pero al mismo tiempo "muy emocional". "No eres consciente de dónde estás, me ha gustado mucho la gala pero todavía, a nivel mental, no lo he digerido del todo. Es muy fuerte", ha afirmado.

Al ser "una película con recursos pequeñitos", según ha dicho la actriz, la ha pillado "por sorpresa" porque no tenía "garantía de qué recorrido iba a tener". "Es un regalo, es tremendo, es una barbaridad, un Goya", ha enfatizado, al tiempo que ha destacado que interpretar a su personaje en Ane ha sido "una de las experiencias más gozosas a nivel profesional".