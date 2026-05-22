'El Gran Vázquez' con Santiago Segura llega a FlixOlé dentro de su colección dedicada al cómic español

FlixOlé reúne a 'Mortadelo y Filemón' o 'El Gran Vázquez', con Santiago Segura,en su colección dedicada al cómic español - FLIXOLÉ

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

'El Gran Vázquez', biopic sobre el historietista español Manuel Vázquez protagonizado por Santiago Segura, ya está disponible en FlixOlé. Dirigida por Óscar Aibar, la película basada en la obra 'Los cuentos del Tío Vázquez' encabeza la nueva colección de la plataforma dedicada al cómic español 'Del tebeo a la pantalla' con títulos como 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón' o 'Mafalda', entre otros.

La cinta protagonizada por Segura recrea la España tardofranquista y el ambiente de los Estudios Bruguera. Allí convive el personaje de Segura con otros genios del humor gráfico, como Francisco Ibáñez, interpretado por Manolo Solo. Al frente de la editorial aparecen González, encarnado por Enrique Villén, un hombre recto que protege a represaliados del franquismo; y Peláez, al que da vida Álex Angulo, un despiadado empresario que representa el lado más oscuro de Bruguera.

El pasado de Aibar como historietista fue clave para que el director llevara esta comedia con tintes dramáticos a la gran pantalla. El filme sitúa la acción en 1968, año en que se publicó 'Los cuentos del Tío Vázquez', y construye el retrato del dibujante a partir de testimonios del propio autor, sus familiares y las leyendas del mundo del cómic.

MANUEL VÁZQUEZ: UN TALENTO TAN BRILLANTE COMO POLÉMICO

Nacido en Madrid pero afincado en Barcelona, Vázquez, desde la Editorial Bruguera a lo largo de los años 50 y 60, fue el creador de tebeos imprescindibles como 'Anacleto: agente secreto', 'Las hermanas Gilda' o 'La familia Cebolleta'.

No obstante, su polémica vida fue tan conocida como su talento creativo. El autor estafaba a sus empleadores, llegó a okupar su vivienda y frecuentaba clubs de alterne mientras acumulaba parejas, hijos y deudas. De hecho, el historietista se inspiró en esta forma de vida para crear 'Los cuentos del Tío Vázquez', uno de sus tebeos que trataba sobre las desventuras de un moroso.

TÍTULOS DE 'DEL TEBEO A LA PANTALLA'

Entre los títulos de 'Del Tebeo a la pantalla', colección que está ecabezada por 'El Gran Vázquez', destacan Mortadelo y Filemón, con el serial de Estudios Vara Primer Festival de Mortadelo y Filemón (1969) y la película de Fesser 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón'. Otras producciones como 'Mafalda (1982)' o las dos entregas de Makinavaja que protagonizaron Andrés Pajares y Jesús Bonilla también están disponibles en FlixOlé.

La colección también repasa la influencia del tebeo en el cine. Entre los ejemplos más destacados figura 'Supersonic Man', dirigida por Juan Piquer Simón en 1979. También aparece '13, Rue del Percebe', la adaptación realizada por Álex de la Iglesia en 2000.

Además, recuerda la versión en carne y hueso de los agentes de la T.I.A. que interpretaron Fernando Fernán Gómez y José Luis López Vázquez en 'Crimen imperfecto', cinta dirigida por el propio Fernán Gómez en 1970.