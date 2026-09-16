Los grandes maestros del cine italiano toman FlixOlé con cinco estrenos y una colección especial

Los grandes maestros del cine italiano toman FlixOlé con cinco estrenos y una coleccion especial - FLIXOLÉ

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bajo el título de Grandes clásicos del cine italiano, este viernes 18 de septiembre FlixOlé lanza una nueva colección concentra lo mejor de los grandes maestros del cine transalpino desde el final de la II Guerra Mundial hasta mediados de los años setenta. Además, la plataforma suma cinco estrenos para formar arte de esta colección: Francisco, juglar de Dios (Roberto Rossellini, 1950), Kapò (Gillo Pontecorvo, 1960), El desierto rojo (Michelangelo Antonioni, 1964), Muerte en Roma (George Pan Cosmatos, 1973) y La mujer del domingo (Luigi Comencini, 1975).

Dirigidas por cineastas de gran reconocimiento internacional, estas películas se suman a la abundante oferta de cine italiano disponible en FlixOlé: obras de Roberto Rossellini como Alemania, año cero (1945) o El general de la Rovere (1959); del también mencionado Michelangelo Antonioni como La noche (1960) o El reportero (1975).

En el servicio de streaming tampoco faltan clásicos del neorrealismo dirigidos por Vittorio de Sica (como su famosa trilogía neorrealista encabezada por Ladrón de bicicletas), Federico Fellini (Los inútiles o La dolce vita), Luchino Visconti (Rocco y sus hermanos), Pier Paolo Pasolini (Accattone, Mamma Roma) o Ermanno Olmi (El empleo), entre otros.

CINCO GRANDES ESTRENOS

La primera de las novedades de FlixOlé es Francisco, juglar de Dios. Esta cinta dirigida en 1950 por Roberto Rossellini uno de los padres del neorrealismo, fue realizada tras Roma, ciudad abierta o Alemania, año cero, dos de sus primeros éxitos. En este caso, y con la ayuda en el guion de Federico Fellini -quien estaba a punto de estrenar su debut como director- abordó varios pasajes de la vida de San Francisco de Asís.

En el año 1960 vio la luz Kapò, de Gillo Pontecorvo, un demoledor retrato del sufrimiento de los presos, especialmente judíos, que cayeron en manos alemanas durante la II Guerra Mundial. La historia gira en torno a Edith, una adolescente judía que es capturada y enviada a un campo de concentración. Tras ver cómo la separan de su familia durante el cautiverio, consigue que un médico suplante su identidad por la de una delincuente común ya fallecida.

Este drama sobre el Holocausto muestra la degradación y pérdida de dignidad e inocencia de la protagonista (interpretada por Susan Strasberg) en su lucha por la supervivencia. El estreno de la película estuvo rodeado de polémica por su crudeza y críticas como la de Jacques Rivette, quien consideraba "abyecto" el travelling en el que una de las presas se lanzaba a las vallas electrificadas del campo de concentración. A pesar de esto, Kapò estuvo nominada al Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

De un carácter muy distinto es El desierto rojo, primera película en color de Michelangelo Antonioni con la que se alzó con el León de Oro en el Festival de Venecia de 1964. Esta fue la última colaboración del cineasta con Monica Vitti, protagonista de su celebrada Trilogía de la incomunicación. La actriz se metió aquí en la piel de una mujer que, tras sufrir un accidente de coche, cae en un profundo trauma que le hace replantearse su existencia y el lugar que ocupa en un entorno cada vez más industrializado, frío y salvaje.

Por su parte, Muerte en Roma recrea los terribles acontecimientos que tuvieron lugar en la capital italiana durante los últimos meses de la ocupación nazi. En 1944, un batallón de soldados alemanes sufrió un atentado por parte de partisanos italianos. La respuesta nazi, al desconocer los autores del acto, fue ordenar la muerte de 335 reclusos y civiles italianos. De forma paralela, un párroco romano (interpretado por Marcello Mastroianni) tratará de frenar la masacre.

El propio Marcello Mastroianni también es protagonista de La mujer del domingo, una comedia perpetrada alrededor de una trama criminal que se encargó de dirigir Luigi Comencini en 1975. Con el acompañamiento Jacqueline Bisset, Jean-Louis Trintignant y Omero Antonutti, Mastroianni da vida al comisario Santamaria, quien está encargado de resolver el asesinato de un adinerado arquitecto.