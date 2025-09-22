Guionista de 'Ungrateful Beings', film de Sección Oficial en San Sebastián: "La anorexia es una enfermedad moderna"

SAN SEBASTIÁN, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La película checa 'Ungrateful Beings', dirigida por el esloveno Olmo Omerzu, se ha presentado este lunes en el Festival de San Sebastián, donde compite en Sección Oficial con una historia de un padre divorciado que lleva a sus hijos adolescentes de vacaciones, pero el viaje se complica cuando su hija, que lucha contra la anorexia, se involucra con un chico acusado de asesinato.

"Para mí, fue interesante estudiar el problema de la anorexia, que es una enfermedad moderna de los jóvenes. Nos dimos cuenta que era un punto de inflexión en la historia y una energía siniestra", ha señalado en rueda de prensa el guionista Nebojsa Pop-Tasic.

El guionista ha explicado que la película aborda cuánto de lejos pueden llegar los padres o de cuánto de lejos pueden llegar los hijos. "No hay personajes inocentes en esta historia", ha señalado. "Esta historia es el reflejo del mundo que tenemos alrededor. Es un juego serio, construido con pequeñas mentiras", ha agregado.

Por su parte, el cineasta ha explicado que tratar la anorexia en una película, que tiene tintes de comedia, "no es una provocación" sino que es el resultado de un "síntoma de la separación de los padres". "Mi abordaje a estas secuencias no son cínicas, son totalmente empáticas. Consulté con muchas chicas y la historia está inspirada por los diarios de una chica que me envío", ha indicado, antes de remarcar que "no es una comedia oscura".

En este sentido, el guionista ha afirmado que la anorexia para él es "una especie de declaración" de uno mismo y la manera en la que alguien ve el mundo. "No podemos resolver esta enfermedad o trastorno como si fuera una manera correcta a nivel médico. No abordamos este trastorno para intentar resolverlo porque no sé cuál es la cura", ha manifestado.