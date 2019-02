Habrá secuela de La noche de Halloween y ya tiene guionista

Actualizado 07/02/2019 16:37:01 CET

La noche de Halloween, la última entrega de la mítica saga de terror centrada en el psicópata Mike Myers, tendrá segunda parte. La buena acogida cosechada por el filme dirigido por David Gordon Green, que contó con el regreso de Jamie Lee Curtis a la franquicia, ha sido decisiva para dar luz verde a una secuela que contará con guión de Scott Teems.

Según informa Collider, Blumhouse está en conversaciones con el director y guionista de That Evening Sun para que arme el libreto de la nueva entrega. El nombre de Teems es el único confirmado en el proyecto, a la espera de ver si Gordon Green dirige la continuación de la historia protagonizada por Jamie Lee Curtis, Judy Greer y Andi Matichak.

Scott Teems también ha ejercido de guionista en la pequeña pantalla. Fue director y productor, además de encargado de guión de la serie dramática Rectify. También participó en la producción de varios episodios de Narcos: México, el regreso de la serie de narcotraficantes más exitosa de Netflix.

La noche de Halloween fue secuela directa del filme original de Carpenter y supuso el regreso, cuarenta años después, de Jamie Lee Curtis a la franquicia que la catapultó a la fama de nuevo el papel de Laurie Strode.

La noche de Halloween 2 todavía no tiene fecha de estreno. El primer filme de Gordon Green recaudó a nivel mundial 253,6 millones, contando con un presupuesto inicial de 10 millones de dólares. Mientras, Blumhouse tiene otros proyectos en la recámara de cara a 2019 y 2020. Uno de ellos es You Should Have Left, dirigida por David Koepp y protagonizada por Kevin Bacon y Amanda Seyfried, aunque sin duda alguna su gran apuesta es Nosotros (Us), el nuevo trabajo de Jordan Peele, director y guionista de la aclamada Déjame salir.