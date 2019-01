Hayao Miyazaki y su hijo preparan dos películas para Studio Ghibli

Actualizado 24/01/2019 16:56:45 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El aclamado cineasta Hayao Miyazaki, ganador del Oso de Oro de Berlín y del Oscar por 'El viaje de Chihiro', y su hijo Goro, director de la aplaudida 'La colina de las amapolas', preparan dos nuevas películas para Studio Ghibli. Se trata de dos largometrajes con los que la factoría celebrará su reapertura tras el cierre temporal que sufrió hace cinco años, después del estreno de 'El recuerdo de Marnie' y la coproducción 'La tortuga roja'.

El anuncio lo ha dado Vincent Maraval, fundador y director de ventas internacionales de Wild Bunch, la compañía que encargada de distribuir los títulos de Ghibli en Europa, en su cuenta personal de Twitter.

"Puedo dar testimonio de que Miyazaki padre y Miyazaki hijo están trabajando en dos nuevas producciones para Studio Ghibli. Los filmes están viento en popa y su animación es increíble. ¡Estoy muy emocionado!", escribió después de haber hecho una visita al estudio situado en Tokio.

Je peux témoigner, miyazaki pere et fils sont au travail. 2 nouvelles productions des studios ghibli sont en cours et les dessins sont in-cro-ya-bles ! Tres grosse emotion — VINCENT MARAVAL ???? (@MARAVALV) 21 de enero de 2019

El largometraje de Miyazaki padre al que hace referencia es 'Kimitachi wa do ikuru ka', cuya traducción en español sería "¿Cómo vais a vivir?", que ya fue anunciado oficialmente en octubre de 2017 y cuyo estreno en Japón se espera para 2020 o 2021.

Sin embargo, la novedad está en que Goro Miyazaki trabaja ya en una nueva película de la que, hasta el momento, no había ninguna información. El hijo del realizador de 'Mi vecino Totoro' y 'La princesa Mononoke' no lideraba un proyecto desde 2014, cuando dirigió la serie de animación 'Ronja, la hija del bandolero', ganadora de un premio Emmy.

De momento, la noticia de Maraval debe tomarse con precaución hasta que no haya un comunicado oficial por parte de Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli y que ha sido siempre el encargado de anunciar los largometrajes del estudio que están en producción y su fecha de estreno.

EL NUEVO PROYECTO

El hecho de que Goro Miyazaki esté trabajando una nueva película, da esperanzas a los seguidores del estudio de que Ghibli tenga vida más allá del filme que está preparando Hayao Miyazaki. Toshio Suzuki reveló en una entrevista para el canal NHK que el motivo de que el cineasta decidiese salir de su retiro fue su deseo de dejarle un último regalo a su nieto para que le recuerde cuando ya no esté.

De ahí, que la noticia de que Goro Miyazaki, quien ya dirigió dos filmes para Ghibli, esté preparando una nueva película, haya sido muy bienvenida por los fans. El debut de Miyazaki fue con la irregular 'Cuentos de Terramar', basada en la saga literaria de Ursula K. Le Guin, aunque posteriormente dirigió 'La colina de las amapolas', basada en el manga homónimo de Chizuru Takahashi y Tetsurô Sayama, que obtuvo el aplauso unánime de la crítica, fue candidato a un premio Annie y que, en España, aún no se ha distribuido.

A falta del anuncio oficial, los fans de Ghibli esperan la nueva película de su padre, 'Kimitachi wa do ikiru ka', cuyo título es una referencia al libro 'How Do You Live?' de Yoshino Genzaburo, aunque la película no estará basada en la novela. Además, Miyazaki padre estrenó en marzo de 2018 su cortometraje 'Boro the Caterpillar', que puede verse en el Ghibli Museum de Mitaka, en Japón.