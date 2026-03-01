Helena Sanchís, Mejor Diseño de Vestuario en los Premios Goya 2026 por 'La cena'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Helena Sanchís se ha alzado con el Premio Goya 2026 al Mejor Diseño de Vestuario por 'La cena'

También competían en esta categoría Nicoletta Taranta, por 'El cautivo'; Nerea Torrijos, por 'Gaua'; Ana Martínez Fesser, por 'Los Domingos', y Anna Aguilà, por 'Romería'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).