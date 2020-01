El ICAA achaca la cuota del cine español a la "competencia" y celebra que cuatro cintas superan los 10 millones de euros

Publicado 02/01/2020 15:44:21 CET

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Beatriz Navas, ha atribuido la cuota del 15 por ciento de cine español en 2019 a la "competencia importante" de cine familiar y ha celebrado que cuatro cintas españolas han superado los diez millones de euros de recaudación.

Según ha señalado Navas en declaraciones a Europa Press, tras conocerse los resultados de taquilla en los cines españoles que ha publicado Comscore, este año el cine español ha tenido una "competencia importante de títulos familiares", entre los que ha citado 'El Rey León', la cinta más taquillera en las salas españolas, con 37,2 millones de recaudación y 6,4 millones de espectadores.

La directora del ICAA ha afirmado además que este año, a diferencia de otros, no ha habido un "taquillazo" español, aunque ha destacado que cuatro películas ('Padre no hay más que uno', 'Lo dejo cuando quiera', 'Si yo fuera rico' y 'Mientras dure la guerra') han superado los diez millones de euros de recaudación, algo que "no se daba desde hace tiempo" y que considera positivo.

Asimismo, ha destacado otras "buenas noticias", como la elección de 'Dolor y gloria' como la mejor película del año para la revista 'Time', por encima de las cintas de Scorsese y Tarantino, o el lugar destacado de "obras más culturales", como fue el caso de sendas cintas de Oliver Laxe y Albert Serra en el Festival de Cannes.

"La cuota de pantalla es baja porque ha habido muy buen resultado de taquilla", ha indicado la directora del ICAA, quien celebra los 105,5 millones de espectadores, la mayor cifra en los últimos diez años, al tiempo que afirma que la amenaza de caída de asistencia a los cines o de las plataformas de contenidos "no es real". "Si hay buenas películas, a la gente le gusta seguir viéndolas en las salas", ha dicho.

NINGUNA MUJER DIRIGE LAS CINTAS MÁS VISTAS

En cuanto a la ausencia de películas dirigidas por mujeres entre las diez películas españolas más vistas del año, la directora del ICAA ha reconocido que hacen falta acciones para "compensarlo" y cree que con el sistema de puntos, que favorece las producciones con mujeres en puestos de responsabilidad, la situación "cambiará". "Hay que seguir trabajando porque esa presencia de directores e historias contadas por mujeres no es la que nos gustaría", ha reconocido.

En cuanto al afecto que la bajada del IVA ha tenido en los resultados de taquilla de 2019, ya que se trata del primer año con un IVA reducido, tras la bajada del 21 al 10 por ciento en julio de 2018, Navas ha señalado que "los espectadores agradecen unos precios que se pueden permitir" y ha señalado que ha sido "una medida muy buena".