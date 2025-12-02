Imanol Arias, sobre la nueva película 'madrileña' de Woody Allen: "Es más barato que hacer unas olimpiadas"

Archivo - Imanol Arias - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Imanol Arias ha asegurado que la próxima película de Woody Allen, ganador de cuatro premios Oscar, que rodará en Madrid "es más barato que hacer unas olimpiadas" y ha augurado que las películas "resultan más cómodas".

Así lo ha comentado el intérprete en una conferencia titulada 'El cine en Madrid', organizada por el Instituto de Estudios Madrileños este martes, a una pregunta realizada en una mesa redonda en la que también ha participado el cineasta Alejandro Amenábar o la productora María Luisa Gutiérrez.

El actor ha destacado la importancia del cine para promocionar ciudades o espacios y ha puesto de ejemplo las escaleras y la ermita de San Juan de Gaztelugatxe (Bilbao) por ser la localización de un lugar ficticio de la serie 'Juego de Tronos'. "Gracias a la serie, las escaleras reciben millones de visitas al año. El gobierno vasco se ha planteado incluso darle una comisión a la productora por el efecto que ha generado", ha señalado.

El actor ha recordado sus inicios y ha destacado que ha tenido suerte en su trayectoria porque le tocó empezar a trabajar en la "época de los directores que daban brillo". "Lo más cómodo en la vida es rodar porque es lo que da sentido a tu vida. Cuando tienes popularidad, te pones más estricto en los rodajes, pero son tonterías", ha confesado.

En este sentido, ha agregado que con los "buenos directores" esas tonterías "se pasan en tres minutos". "Los actores tenemos el privilegio de entrar en unos mundos donde podemos poner la cara, pero el cine es de los directores", ha apostillado.

En el caso de María Luisa Gutiérrez, la productora cree que la visita de Woody Allen a Madrid permitirá "elevar" la posición de la capital de España y ponerla en el centro en varios festivales internacionales. Sin embargo, el director de Madrid Film Office, Raúl Torquemada, ha rebatido las palabras de la productora por la acogida que puede tener en estos momentos el cineasta estadounidense.

"Que venga Allen a rodar a Madrid es importante, pero igual de importante que vengan otros. Aunque en su caso, no sé cómo sería la acogida en los festivales. Me cuesta posicionarme", ha apuntado. El directivo sí que ha ensalzado la importancia de promocionar Madrid porque, en su opinión, "más de 100 millones de personas viajan a lugares que perciben por el cine".

Por otro lado, María Luisa Gutiérrez ha asegurado que no es casual que Netflix haya elegido a España como uno de los platós más importantes de Europa. "Tenemos buenos técnicos y en general muy buen nivel", ha señalado. No obstante, ha afirmado que Madrid tiene el problema de las "deducciones fiscales". "Cuando sales a festivales internacionales te das cuenta de que hay una gran competencia entre Navarra, Canarias, Guipúzcoa, Álava o Vizcaya por sus deducciones, pese a que la mayoría de actores y técnicos viven en Madrid y eso tiene un coste si ruedas fuera de la capital", ha explicado.

AMENÁBAR RECONOCE "ROCES" EN 'LOS OTROS'

Por último, Alejandro Amenábar subrayado que ha tenido suerte durante su trayectoria, puesto que ha tenido proyectos con "buen ambiente" en los rodajes, especialmente con las producciones nacionales, ya que ha confesado que cuando ha trabajado en alguna película de Hollywood sí que ha tenido algún "roce".

"Con la película de 'Los Otros' tuve algún choque cultural por la manera que teníamos de expresarnos. Parece que en el mundo anglosajón se camufla todo más para saber a donde quieres llegar. Por eso, tuvimos que utilizar traductor para que se entendiese lo que queríamos", ha revelado.

Asimismo, ha recordado que antes de empezar a grabar su primera película, 'Tesis' (1996), suspendió la asignatura de 'Realización' en la carrera que cursaba en la Universidad Complutense de Madrid, donde terminó rodando la cinta. "José Luis Cuerda me dijo que había conseguido la subvención cuando suspendí por enésima vez. La decisión entre qué hacer fue fácil", ha afirmado.