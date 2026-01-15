Los IX Premios ALMA 2026 abren este jueves la votación a más de 1.000 guionistas y 468 obras elegibles

Archivo - Todos los premiados durante la gala de premios del Sindicato de Guionistas ALMA, en Teatros Luchana, a 23 de marzo de 2023, en Madrid (España). El Sindicato de Guionistas ALMA premia en su sexta edición a los mejores creadores de la industria au - Diego Radames / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Guionistas de España (ALMA) abre este jueves el periodo de votaciones para sus IX Premios a más de 1.000 profesiones que tendrán hasta el 29 de enero para votar entre las 468 obras audiovisuales producidas en España y estrenadas en 2025.

Las obras elegibles de 2025 corresponden a 45 largometrajes de comedia, 100 largometrajes dramáticos, 77 largometrajes documentales, 32 series de comedia, 49 series dramáticas, 25 series documentales, 4 series diarias, 91 programas y 45 concursos.

Los IX Premios ALMA 2026 se entregarán el próximo 26 de marzo en los Cines Capitol, en Madrid, ceremonia que congrega cada año a una gran representación del sector audiovisual español.

En esta edición, como ya ocurriese en la anterior, se excluyen las obras con guiones realizados con inteligencia artificial. Con esta decisión el sindicato de guionistas muestra, un año más, su rotundo rechazo a esta forma de intervenciones generando valor al trabajo del profesional del guion.

Las obras elegibles optan a las nueve categorías de los Premios ALMA a Mejor guión de largometraje dramático; Mejor guión de largometraje de comedia; Mejor guión de largometraje documental; Mejor guión de programa; Mejor guión de concurso; Mejor guión de serie dramática; Mejor guión de serie de comedia; Mejor guión de serie diaria; Mejor guión de serie documental.

Los títulos ganadores del pasado año fueron 'Casa en Flames', 'La estrella azul', 'Querer', 'Celeste', 'La Revuelta', 'Cifras y Letras', 'Cuatro Estrellas' y 'Marisol, Llámame Pepa'.