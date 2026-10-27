Javier Giner retrata la precariedad en 'Esta soledad' y pide a los políticos que dejen de "crispar" y "pensar en ellos"

Archivo - El cineasta Javier Giner - ANTONIO NAVARRO WIJKMARK - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Javier Giner ha reclamado a los partidos políticos que "dejen de crispar los ánimos" y que dejen de ser "electoralistas y de pensar en ellos mismos", ante la precariedad y la incertidumbre que atraviesan la sociedad actual y que ha reflejado en su película 'Esta soledad', protagonizada por Oriol Pla y Marina Salas, con quienes realizó su primera producción audiovisual 'Yo, adicto'.

"Me gustaría que los políticos ofreciesen soluciones y dejasen de crispar los ánimos, de ser electoralistas y de pensar en ellos mismos. Tienen que pensar en la vida de la gente, en cómo pueden hacer un mundo mejor. Eso se ha perdido muchísimo en los últimos años y creo que es necesario recuperarlo", ha señalado Giner en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este viernes, 30 de octubre, de 'Esta soledad', la primera película del cineasta.

El director de 'Esta soledad', que aborda las dificultades de dos personas para reconstruir sus vidas tras una ruptura sentimental, ha explicado que la precariedad tiene una doble dimensión: la material, que condiciona las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida, y la emocional, que se deriva de esa inestabilidad.

"La precariedad material termina convirtiéndose en una precariedad emocional. La precariedad no solo se circuncide a lo material sino que además tiene profundos efectos en la parte emocional", ha afirmado, antes de poner como ejemplo las dificultades para acceder a una vivienda. "Tener problemas de acceso a la vivienda lo que hace es imposibilitar un proyecto de vida. O sea, un proyecto de una pareja, de una familia, de una estabilidad, de una paz", ha advertido.

En este sentido, Giner ha cuestionado que se pueda exigir a la ciudadanía que prospere cuando carece de las condiciones necesarias para hacerlo. "Hay muchísimas cosas que igual hace unos años parecía que eran así, como puede ser la meritocracia o el ascensor social, que a la vista está que no están funcionando", ha señalado. No obstante, ha defendido la necesidad de "un esfuerzo común" para mejorar las condiciones de vida.

"Nuestras vidas cada vez son más inestables, más precarias, con más incertidumbre y más caos y conflictos", ha lamentado Giner.

En 'Esta soledad', el cineasta traslada estas preocupaciones a la historia de dos personajes que afrontan una ruptura y tratan de encontrar su lugar en un mundo marcado por la precariedad, la falta de oportunidades y la sensación de vivir permanentemente a contrarreloj.

Giner ha precisado que no pretende construir una tesis sobre estos problemas, sino reflejar las circunstancias de sus protagonistas con honestidad. "La película está más preocupada en hacer preguntas que en dar respuestas, porque realmente yo tampoco tengo las respuestas", ha admitido.

LA GESTIÓN EMOCIONAL, UNA ASIGNATURA PENDIENTE

El realizador también ha vinculado la situación social de precariedad con la dificultad para cuidar la salud emocional en un contexto de creciente inestabilidad.

"¿Cómo podemos hablar de gestión emocional cuando existen personas y políticos que están intentando desmontar la salud pública?", se ha preguntado. Aunque ha defendido la importancia de la terapia y de aprender a gestionar las emociones, ha insistido en que estas herramientas no sustituyen la responsabilidad de quienes toman las decisiones. "Ojalá las personas responsables tomen las decisiones necesarias para hacer la vida de la gente mejor", ha insistido.

Frente a esta incertidumbre, Giner ha reivindicado la importancia de los vínculos colectivos y de la movilización social. "La sensación del grupo y de lo colectivo, de luchar juntos, para mí es muy importante", ha explicado. "Qué importante es que la gente nos juntemos y que peleemos por lo que consideramos que es justo", ha añadido.

"La gestión emocional es una de las asignaturas más importantes y también más pendientes que tenemos en la vida", ha apostillado.

ORIOL PLA Y MARINA SALAS, "DOS COMPAÑEROS DE VIDA"

Por último, Giner ha destacado la relación personal y profesional que mantiene con los protagonistas de la película, Oriol Pla y Marina Salas, con quienes ha desarrollado un vínculo que trasciende el trabajo. "Tengo a dos portentos de la interpretación, probablemente los dos mejores actores de su generación", ha afirmado.

Más allá de su talento, ha subrayado que ambos son "dos amigos íntimos" y dos personas con las que adora estar. "Para mí es muy importante generar un vínculo y lo colectivo. Creo que es una forma muy bonita de estar en el mundo", ha añadido. Giner ha recordado con emoción el momento en que Oriol Pla recibió el Premio Nacional de Teatro durante la presentación de 'Esta soledad' en el Festival de San Sebastián.

"Todo el equipo de la película se volvió absolutamente loco", ha recordado sobre la reacción tras conocer la noticia en el Hotel María Cristina, donde estaban haciendo entrevistas. Giner también ha rememorado que estaba junto a Pla en Nueva York cuando recibió el Emmy por 'Yo, adicto'.

"Cuando tú quieres a una persona y le admiras tanto, como es mi caso con Oriol, no quieres más que le pasen cosas maravillosas", ha afirmado.