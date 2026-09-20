Los Javis: "Estamos programados para sentirnos mal por quienes somos. Esa es la bola negra que tenemos dentro"

Archivo - Tráiler de La bola negra, lo nuevo de los Javis: "Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos" - MOVISTAR PLUS/ATRESMEDIA CINE - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

Javier Calvo y Javier Ambrossi (Los Javis) ya están en el Festival de San Sebastián con 'La Bola Negra', película que representará en los Oscar a España y que se estrena en cines el próximo viernes 25 de septiembre, tras ser una de las grandes triunfadoras del pasado Festival de Cannes, donde lograron el Premio a la Mejor Dirección.

En una entrevista con Europa Press, Javier Calvo considera que las generaciones actuales siguen cargando con una herencia de miedo, vergüenza y rechazo hacia la diversidad sexual pese a los avances sociales de las últimas décadas.

"No nos han educado en la libertad que podemos tener como colectivo. No hay una base en la que nadie nos haya inculcado desde pequeños que lo que somos está bien. Por mucho que queramos ser más libres, estamos programados para sentirnos mal por quienes somos. Y esa es la bola negra que tenemos dentro", ha afirmado el cineasta, que ha manifestado que desea que las próximas generaciones puedan "educarse en libertad". "Creo que ese es el dolor y vergüenza que llevamos. Por mucho que podamos ser ahora más, no crecimos sintiéndonos así", ha reiterado.

Según Ambrossi, esa educación y ese rechazo dejan además consecuencias que van mucho más allá de una idea abstracta de herida heredada. "Esa bola negra queda muy bonita, es herencia poética y tal, pero tiene efectos prácticos", ha advertido. "El rechazo que sufres desde pequeño tiene consecuencias durante toda tu vida", ha añadido.

El propio cineasta ha confesado algunas de esas herencias con las que él ha crecido. "Yo si estoy sentado de piernas cruzadas, me siento como que no soy hombre suficiente", ha relatado. "Si de repente voy andando por la calle y hay un grupo de chicos jugando al fútbol, el sonido de la pelota ya me da miedo. De repente digo: 'tío, no tienes diez años'", ha relatado.

En este sentido, ha continuado expresando algunos de los temores que le han marcado en su vida. "Esta cosa de miedo todo el rato, de estar en alerta, de vergüenza incluso con los hombros. Yo siento que tengo mucha tensión en los hombros porque intento que se me vea como que soy mariquita. Esa cosa tensa es para mí la bola negra", ha sostenido.

Por otro lado, Calvo ha explicado que la película nació también de una investigación sobre la masculinidad y sobre las distintas formas en las que los hombres se relacionan con su identidad. "La decisión de poner una historia de amor entre hombres viene de que nunca lo habíamos hecho, y nos apetecía investigar la masculinidad en sus mil maneras de existir", ha explicado.

Por su parte, Ambrossi ha precisado que es mejor no definir qué es ser un hombre. "Venimos de mucha definición y la gracia es dejarla al lado", ha señalado, antes de admitir que a él esa definición de lo que es un hombre no le ha hecho "nada bien". "Siento que no me ajusto a ella y al no ajustarme a ella me genera una situación como de no encontrarme. Siento que es mejor cuanto menos definimos los géneros, creo que es mejor para todos. Creo que vivimos todos mucho mejor en el no binarismo de las cosas", ha aseverado.

Los directores han puesto como ejemplo una escena de 'La Bola Negra' en una playa en la que varios soldados heterosexuales juegan desnudos entre ellos con una evidente carga erótica. "Ellos sí pueden porque ellos no lo desean, entonces está permitido", ha explicado Calvo, que considera que la película muestra así una contradicción: "No puedes participar de ello pero nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana", ha criticado.

"LA PELÍCULA NO ESTÁ COMPLETA HASTA QUE NO ES DE LA GENTE"

Sobre la creciente expectación alrededor de 'La Bola Negra', después de su paso por Cannes, Toronto y ahora San Sebastián -y tras ser elegida por España para competir por el Oscar- Ambrossi reconoce que la película ha generado una "bola tan grande", que él tiene ganas de que se estrene en todos los cines. "Yo necesito que se estrene ya", ha bromeado.

Sin embargo, prefiere que los espectadores se acerquen a la película "sin prejuicios", más allá de "todo el hype" generado a su alrededor. "Es una película para disfrutarla", ha defendido.

Además, el director considera que una película no termina realmente cuando concluye su montaje, sino cuando entra en contacto con el espectador. "La última escritura la hace el público. La película no está completa hasta que no es de la gente", ha añadido Calvo, que espera que quienes la vean salgan de la sala con la sensación de que "algo les ha cambiado dentro".

"'La Bola Negra' es un viaje y es una cinta que te coge de la mano y te dice 'ven conmigo, que todo va a tener sentido, vas a llegar a un lugar, pero te tienes que dejar llevar'", ha señalado.

Por último, ambos cineastas consideran que la candidatura a los Oscar supone la posibilidad de que una historia vinculada a Lorca, la Guerra Civil y la memoria de quienes no pudieron vivir libremente su identidad llegue hasta Hollywood.

"De alguna manera hace algo de justicia. Historias que, como dice Lorca en la película, están enterradas en los campos, salgan y lleguen tan lejos. A mí me emociona que fuera les interese tanto nuestra historia, nuestra cultura, y se emocionen tanto con la película. A mi me enorgullece contar la historia de mi país", ha remarcado Javi Calvo.