Los Javis: "Paquita Salas es una radiografía de España"

Actualizado 29/06/2018 11:04:33 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como 'Los Javis', repiten como directores y guionistas en la segunda temporada de Paquita Salas, que llegará a Netflix el 29 de junio y volverá a contar con Brays Efe, Belén Cuesta y Lidia San José. Además de los cameos protagonizados por Antonio Resines, Ana Obregón e Ignatius Farray, entre otros, para hacer un fiel reflejo de la situación que atraviesa España, y precisamente esto es lo que destacan Ambrossi y Calvo.

"Paquita pretende ser una radiografía de la historia de España. Es una consecuencia de España y de las cosas que hemos vivido como actores y guionistas. Estamos contando lo que nosotros vemos", expresa Calvo durante una entrevista concedida a Europa Press, mientras Ambrossi añade que hay muchos intérpretes que les han reconocido sentirse "reflejados con el personaje de Mariona, ya que es difícil acceder a un casting con un perfil diferente" como el de una actriz con sobrepeso.

Y es que el triunfo de La Llamada, dirigida por ambos, ha calado bastante en Paquita Salas a la hora de expresar el mensaje de que "cada uno tiene un sitio sea como sea". Para lograr transmitir esa libertad, a la hora de ser uno mismo, han contado con varias incorporaciones que han hecho que el rodaje haya sido algo "divertido y maravilloso ya que aportan cosas nuevas".

Paquita Salas también muestra las discriminaciones que suceden entre bambalinas y que no salen a la luz tal y como confiesa Ambrossi: "Es verdad que cuando yo hacía castings no me cogían en algunos porque no encajaba en el papel de protagonista masculino por ser homosexual. Incluso llegué a escuchar: 'Nos gusta mucho pero tiene mucha pluma'". Por su parte, Calvo asegura que abandonó una agencia ya que le recomendaron que se no se pintara las uñas o se cortara el pelo "para dar un aspecto más masculino".

LA AGENCIA PS AL COMPLETO

Al igual que en la primera temporada, la serie volverá a contar con Brays Efe en el papel de Paquita Salas, que intentará volver a llevar a lo más alto a la agencia PS después de los últimos contratiempos a los que se ha tenido que enfrentar. Así mismo, Efe aclara que pese a estos problemas "Paquita es muy poco rencorosa y que aprende muy poco de 'los palos de la vida'".

Si hay algo con lo que la 'La Paca' no consiga lidiar es la tecnología. La protagonista es una representante de la vieja escuela que todavía no se ha acostumbrado a los últimos avances informáticos, y parece que va a seguir igual: "Ella y la tecnología no se van a llevar bien, necesita un buen curso intensivo para aprender".

A su lado estarán de nuevo Lidia San José y Magüi, interpretada por Belén Cuesta, quienes tendrán que aguantar el carácter de la protagonista aunque tiene su lado sentimental. "En esta segunda temporada tiene mal genio pero es como una madre", afirma Cuesta mientras que San José cree que estos roces son "normales" y que "suceden hasta en las mejores familias".