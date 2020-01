John Cena protagoniza 'Jugando con fuego': "Los bomberos son los héroes más valientes"

Actualizado 17/01/2020 18:45:33 CET

NUEVA YORK, 17 Ene. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

El ex-luchador John Cena está llevando a cabo desde hace tiempo una transición exitosa al celuloide, donde su último trabajo, 'Jugando con fuego' ('Playing with Fire') que llega a los cines este viernes 17 de enero, le lleva a dar vida en pantalla al líder de un especializado cuerpo de bomberos que, pese a estar acostumbrado a enfrentase a enormes peligros, no sabrá qué hacer a la hora de tener que cuidar de unos niños.

¿Qué te inspiró a la hora de interpretar a un bombero?

Dar vida a la persona más heroica posible. Y luego jugamos con la idea de darle la vuelta a su mundo. Estamos mostrando en pantalla las vidas de las primeras personas que entran en acción cuando hay un incendio forestal, que es lo equivalente en el ejército a los cuerpos de élite, ya que son los héroes más valientes que puedas encontrar. Fue una gran oportunidad para mí.

¿Cómo preparaste el papel?

Bueno, por fortuna no tuve que hacer lo que ellos hacen. Cuando Andy Fickman, nuestro director, consultó con algunos de estos bomberos especializados, conocidos en Estados Unidos como 'smoke jumpers', lo que le pidieron es que fuera lo más auténtico con su profesión, usando los correctos uniformes, equipos de trabajo y terminología. Y en lo que a mí respecta, aunque me entrenara durante días, meses o un año como ellos, nunca podría llevar a cabo lo que ellos son capaces de hacer. Están realmente en otro nivel en lo que respecta a ser valientes y osados, enfrentándose a grandes peligros de cara y llevando a cabo acciones míticas.

Pero con todo lo valientes y osados que realmente son, en esta historia se enfrentan a algo con lo que no saben lidiar: niños.

En efecto, y esa es la gracia de la película. En el fondo están llevando a cabo un ejercicio en aclimatarse a una situación incómoda. Si estás acostumbrado a saltar desde un avión en medio de un desastre natural, por muy extraordinario que sea a lo que te dedicas se termina convirtiendo en algo ordinario. Pero si nunca has cuidado de niños, tu mundo se da la vuelta del revés, que es cuando la película transmite un mensaje que me gusta.

Se ha dicho que se debe evitar hacer películas con perros y niños, pero habéis hecho caso omiso de esa advertencia.

Es cierto, y me alegro de que así sea. La persona que dijo eso fue W. C. Fields; pero yo le diría que eso sólo debe evitarse si no tienes paciencia, ya que si la tienes te devuelven algo mágico. No puedes esperar que tanto el perro como los niños se comporten como personas adultas. Y lo bueno es que contamos con un director que supo muy bien cómo crear el entorno de trabajo adecuado para todos, ya que es un experto a la hora de rodar cine familiar.

Y también ayuda saber no tomarse a uno mismo demasiado en serio, ¿verdad?

Creo que es algo fundamental no sólo para esta película sino para la vida en general. En una comedia como 'Jugando con fuego' tienes que aceptar que tú seas el objeto de las risas. El problema es cuando permites que tu ego se interfiera con ese objetivo porque no quieres parecer ridículo, pero entonces estropeas la broma. A mí personalmente no me importa que se rían de mí, ya que lo que quiero es que la gente se lo pase bien en el cine, aunque sea a mi costa.

Parece que te gusta hacer cine para toda la familia.

Claro, y lo mismo me pasaba con la lucha libre, donde gran parte de mi audiencia era familiar. Me encantaba que acudieran a verme en familia entonces, y lo mismo me pasa ahora con el cine. Es muy divertido.