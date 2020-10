Jon Garaño ('La trinchera infinita'), sobre opciones al Oscar: "El confinamiento puede hacer conectar con la película"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Jon Garaño, cuya película 'La trinchera infinita' ha sido preseleccionada entre las tres candidatas para representar a España en los Oscar, cree que su cinta podría "conectar" con el público de Estados Unidos por "sentirse identificados" con el confinamiento.

"Es una película que ha reconectado con muchísima gente por la historia que cuenta, pero también por lo que pasa a los personajes. Es verdad que las circunstancias son muy diferentes con el confinamiento de ahora, pero mucha gente ha visto la película en el confinamiento y se sienten identificados, y como en Estados Unidos también ha habido, puede conectar", ha explicado en declaraciones a Europa Press el cineasta.

Garaño ha adelantado que 'La trinchera infinita' se estrenará en Netflix en Estados Unidos en noviembre, lo que también puede ayudar para sus opciones en caso de ser finalmente la elegida. Esta no es la primera vez que una de sus películas opta a este galardón, como ya ocurrió con 'Loreak' --'Handia' se cayó en la preselección en favor de 'Campeones'.

"Quizás sí tendría más opciones que 'Loreak' (en caso de ser elegida). Nosotros estamos con ilusión y felices y nos encantaría que la escogieran. Es verdad que nuestras dos anteriores películas habían estado en esta situación y luego en la segunda fase hemos visto las dos caras de la moneda", ha señalado.

Respecto a las otras dos películas candidatas ('O que arde' y 'El hoyo'), Garaño no tiene favoritos. "Puede ganar con cualquiera y estas dos películas a mí me gustan mucho. Pero no sabría decir cuál es la que más opciones tiene, no lo tengo nada claro. Si el año pasado nos hubiese tocado competir con 'Dolor y gloria', ahí sí tendría favorita", ha concluido con humor.