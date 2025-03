Jonathan Roumie es Jesucristo en 'The Chosen': "El primer paso de mi preparación es mucha oración y discernimiento"

- "Aunque esté basada en los Evangelios, la serie no trata de reemplazarlos", dice ante las críticas antes de estrenar 'La ultima cena'

'The Chosen: La Última Cena' es la quinta temporada de la serie sobre Jesús de Nazaret que como su título indica abordará uno de los pasajes clave del Nuevo Testamento. Una entrega muy especial que, de hecho, verá la luz en cines el próximo 10 de abril, y que vuelve a estar dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie. Basada en los textos bíblicos, 'The Chosen' se toma algunas licencias, algo que, si bien ha suscitado ciertas críticas, según sus responsables no deja de ser inevitable dada la naturaleza del material original.

"El primer paso de mi preparación es mucha oración y discernimiento", ha revelado Roumie en una entrevista concedida a Europa Press, explicando que es así como aborda todos los aspectos de la serie, tanto los que se encuentran explícitamente en las Escrituras como los que no, si bien en este último caso suele consultar el enfoque con su director espiritual.

En todo caso, el actor remarca que es importante que la gente recuerde que 'The Chosen' "es una serie" y que, "aunque esté basada en los Evangelios no trata de reemplazarlos". Así, el intérprete señala que algunos pasajes en la Bíblia tienen solo "dos líneas sobre un personaje", lo que no es suficiente para crear el guion de una ficción audiovisual. En este sentido, Shahar Isaac, que encarna a San Pedro, uno de los doce discípulos de Jesús, expresa que, en su opinión "un 80% de la serie son escenas que están fuera" de la Biblia, ya que en esta no hay tanta información específica.

Vanessa Benavente, que en la ficción da vida a la Virgen María, añade que donde entra en juego "la imaginación de los guionistas" es en explicar como se llega a ciertos puntos, sobre todo mostrando "complejidades muy humanas". "No es solamente 'soy un pecador y ya está', sino que a lo mejor hay una historia detrás que te ayuda a entender por qué esa persona ha pecado, ¿no?", expresa, defendiendo que es ahí donde la gente se siente más identificada.

EL EFECTO EVANGELIZADOR

"Creo que el cine y la televisión son de los medios que más impacto tienen en la sociedad y la cultura ahora mismo", apunta Roumie, reflexionando sobre si las ficciones pueden ayudar a evangelizar. Para el intérprete, cuando se tiene una serie como 'The Chosen' "que tiene temas tan gigantes y grandes verdades dentro" debido al material de origen, "que son las escrituras en la Biblia" se puede acabar llegando a la gente de una manera distinta.

"Mucha de la correspondencia que recibimos es de gente que nunca ha tenido una educación religiosa. Es decir, un tercio de nuestra audiencia no es religiosa en absoluto", expone el actor, revelando además que han recibido cartas de personas que "quizá habían estado alejadas de la iglesia 15 o 20 años o que fueron educados como ateos y que empezaron a ver la serie y les interesó la figura de Jesús y los discípulos y ahora tienen curiosidad y empiezan a ir a la iglesia". "Y para nosotros, esa es la mayor medida del éxito de la serie", asegura.

PREPARACIÓN PARA LA SEMANA SANTA

En cuanto a si, en su opinión, la quinta temporada de 'The Chosen' titulada 'La Última Cena' (pasaje que en los Evangelios supone la institución de la Eucaristía y que se conmemora el Jueves Santo) ayudará a los creyentes a vivir mejor la Semana Santa que se avecina, Roumie expone que sí, al igual que sus compañeros de reparto, aunque Isaac remarca que no es una ficción solo para este momento sino "para todo el año".

"Una cosa que tiene la serie es que te hace ver ciertos momentos de la vida de Jesús o ciertas facetas de esta historia con una nueva luz", observa Benavente, argumentando que siempre es "interesante visitar de nuevo estas cosas con un punto de vista distinto". La intérprete explica que la ficción da tiempo para explorar ciertos aspectos, así, esta quinta temporada en particular permite ver un "poco mejor cómo se van uniendo estas piezas en un puzle tan complicado, para llegar de que Jesús entre un día triunfante y a los cinco días termine en una cruz".

'The Chosen: La Última Cena' estará dividida en tres partes, la primera de las cuales, de dos episodios, llegará a los cines españoles el próximo 10 de abril, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa. Más adelante, si bien todavía no hay fecha de estreno, la serie estará disponible en plataformas. Por ahora, en España las cuatro primeras temporadas se pueden ver en acontra+, Movistar Plus+ y en Mitele Plus, y desde el 5 de abril, la primera temporada también estará disponible en Prime Video.