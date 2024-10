Josh Cooley explora la lucha de clases y crisis energética en 'Transfomers One': "La saga nació de un problema político" - EUROPA PRESS

- "Los niños lo entienden, no necesitamos ser condescendientes con nadie", explica el realizador sobre las películas de animación

Josh Cooley dirige 'Transformers One', la nueva entrega de la franquicia basada en los personajes de Hasbro que explora el origen de rivalidad entre Optimus Prime y Megatron. El cineasta, que aborda en su largometraje temas como la lucha de clases, las 'fake news' o la crisis energética, recuerda que, de hecho, los 'Transfomers' "nacieron a raíz de un problema político" y que los filmes de animación no necesitan "ser condescendientes" con los niños ya que los más pequeños son muy capaces de entender este tipo de temáticas.

"La idea de no tener Energon en el planeta comenzó en los años 80, con la crisis del petróleo y el gas en Estados Unidos. En sí, los Transformers nacieron de un problema político", afirma el director en una entrevista concedida a Europa Press, reflexionando sobre la escasez del recurso principal en la que el filme sume a los habitantes de Cybertron.

Esta problemática, subraya el realizador, que ya estaba rejelada en de la saga, está ahora incluso de más plena actualidad. "Hasta el día de hoy, en base a donde estemos en el mundo, dependemos de los recursos que hay y esto se convierte en un problema real. Hay gente que lo utiliza como una ventaja para ejercer su poder", denuncia.

Y precisamente el control de la sociedad es otro de los principales temas en los que ahonda 'Transformers One', en la que un idolatrado líder, Sentinel Prime, amansa a los ciudadanos haciendo uso de un sistema de propaganda, falsedades para mantener el poder y divertimentos banales que mantengan a la sociedad dormida. "Todo lo hace por y para sus intereses. Así es como se ha hecho con el poder, mintiendo a la gente. Espero que no suceda en nuestro mundo, sería horrible", avisa Cooley sobre los peligros que este tipo de figuras suponen para la ciudadanía.

La sociedad de clases que la película presenta, cuenta con un gran grueso de la población que ve reducida su existencia a extraer Energon de las minas de Cybertron, pura y únicamente por haber nacido sin 'cog', la pieza que les permite transformase y ascender en la escala social del sistema.

"Sin duda hay clases en este mundo, por desgracia es como están construidas las cosas. Cuando tienes unos personajes que les falta una pieza, de forma natural son la clase baja en la sociedad. Espero que cuando la gente vea la película lo capte, es como un espejo de nuestra sociedad", relata el realizador.

Además, Cooley reivindica la capacidad de los niños para comprender las historias tras las cintas de animación, en ocasiones denostadas por dirigir su mirada al público infantil. "Esto lo aprendí trabajando en Pixar, quería hacer una película para todo el mundo, incluso para mí. Creo que lo que ayuda es añadir profundidad a los personajes, tratarlos como personajes reales. Cuando haces eso, te diriges a todo el mundo, los niños lo entienden, no necesitamos ser condescendientes con nadie", comenta el también director de la oscarizada 'Toy Story 4'.

DE AMIGOS A ENEMIGOS

Una de las principales novedades que 'Transformers One' presenta con respecto a otros filmes de la saga, una de las más taquilleras de la historia del cine que, con los filmes de Michael Bay en imagen real como punta de lanza ha recaudado más de 5.300 millones de dólares en cines, es la relación entre Optimus Prime y Megatron previa a su eterna disputa.

El director, que ve esto como "uno de los grandes retos" de la trama, cree que aunque la película brinde al público "un entorno que les resulta familiar", al mismo tiempo le ofrece "algo que no espera", dado que esta estrecha amistad entre las versiones jóvenes de los dos históricos enemigos era "algo que no se ha visto antes".

Cooley tiene claros los motivos por los que la amistad entre ambos Transformers rompe finalmente: "Megatron tiene tanta pasión. Cree en el mundo, en las reglas, en aquellos que están en el poder. Cuando se da cuenta de que las cosas no son exactamente como pensaba, se siente traicionado y eso es lo que le corrompe"

Optimus Prime, al contrario, "trata de hacer todo mejor a pesar de lo que ocurra a su alrededor", y su figura es para Cooley un resquicio de positividad entre las amenazas que surgen a lo largo de la saga. "Ese es uno de los motivos por los que Transformers ha durado tanto tiempo, 40 años", afirma el realizador sobre la importancia de los valores del protagonista para la franquicia.

CAMINO A LOS OSCAR

Y de cara al futuro, en el horizonte ya aparece la temporada de premios con 'Transformers One' como una de las cintas que ya suena para estar entre las nominadas al Oscar a mejor película de animación. Un reconocimiento que el director acogería con los brazos abiertos: "Me alegra mucho por mi equipo, por el elenco y por la cantidad de gente que ha estado trabajando en esta película. Me encanta que esté siendo apreciada por el público general y también que se hable para ser parte de esa carrera".

'Transformers One', dirigida por Cooley y escrita por Andrew Barrer, Gabriel Ferrari y Eric Pearson, llegó a las salas de cine españolas el pasado 20 de septiembre. Hasta el momento, ha recuaudado en la taquilla global casi 100 millones de dólares.