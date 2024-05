Julia de Núñez encarna a Brigitte Bardot: "Fue un ciclón vanguardista y visionario"

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 30 de mayo a las 22:30 horas el canal SundanceTV estrena 'Bardot', una miniserie que relata ascenso a la fama de la emblemática actriz en los años 60 que se convirtió en uno de los grandes iconos sexuales de la historia del cine. Seis capítulos centrados en los años de juventud de Brigitte Bardot, una joven rebelde que utilizó el poder que le otorgó su magnetismo y belleza para alcanzar sus propias cotas de libertad dentro de una sociedad eminentemente machista que la cosificó.

La actriz francesa de origen argentino Julia de Nuñez es la encargada de dar vida a ese "ciclón" que era Bardot en sus años de juventud. Una figura que, confiesa, antes de zambullirse en la serie "no sabía lo que representaba para su época y el impacto que tuvo". En este sentido, De Núñez destaca la "fortaleza" que aquella joven tuvo para, viniendo de "una educación muy estricta" y "una familia muy convencional y muy tradicional", comportarse como lo hizo siendo capaz de "cosas impensables" por aquel entonces para "vivir su propia vida".

"Creo que si hubiera vivido en aquella época no hubiera tenido el coraje de poder decir eso a mis padres, tienes que tener mucha confianza y un carácter muy fuerte", reflexiona De Núñez que define a Bardot como una mujer fuerte, vanguardista y visionaria que se enfrentó a convenciones, prejuicios y discriminaciones que "aún hoy en día siguen siendo un tema tabú". "Todas estas cuestiones que ella reivindicaba son preguntas que ahora, justo ahora en nuestra época, también nos hacemos pero con más timidez incluso", reflexiona.

BARDOT, UNA MUJER DE ACTOS NO DE PALABRAS

En todo caso, apunta De Núnez, aunque sus actos dijeran lo contrario, Bardot siempre quiso huir de cualquier etiqueta, incluso de la feminista. "Lo curioso es que ella no se definía así. Ella no militaba, no reivindicaba... pero lo hacía. Y hay una diferencia entre hablar y hacer y las acciones son más importantes, tienen un impacto más importante que las palabras", señala.

En este punto, la actriz francoargentina se desmarca totalmente de las polémicas declaraciones que hace unos años realizó Bardot cargando contra el movimiento #MeToo cuando calificó de "hipócritas y ridículas" las acusaciones de abusos sexuales en Hollywood y llegó incluso a asegurar que "hay muchas actrices que van provocando a los productores".

"La serie es un homenaje a esta mujer en aquella época. Y es interesante porque creo que a través de ella también se habla de una época, de un contexto histórico y de un tipo de cine muy concreto", concluye De Nuñez, que fue galardonada en el Festival de Televisión de Montecarlo con la Ninfa de Oro Internacional al talento más prometedor por este papel.

Daniéle y Christopher Thompson son los creadores de esta miniserie que relata el ascenso al estrellato de la icónica actriz francesa, mientras lidia con su nuevo estatus a la vez que trata de encontrar su verdadero yo diez años antes de los acontecimientos de mayo del 68 que cambiaron su vida. Oscar Lesage, Noham Hedjem, Yvan Attal o Geraldine Pailhas completan el elenco de 'Bardot' que también cuenta en su reparto con la joven promesa Victor Belmondo, nieto de la legendaria estrella francesa Jean-Paul Belmondo.