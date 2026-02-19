Karla Sofía Gascón y Alexia Putellas entregarán 'cabezones' en la 40 edición de los Goya

Archivo - Karla Sofía Gascón, nominada al BAFTA a la mejor actriz por 'Emilia Pérez' - CONTACTO - Archivo

La actriz española acude a la gala tras su ausencia el año pasado por la polémica por antiguos tuits de corte racista

BARCELONA/MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Karla Sofía Gascón, la futbolista Alexia Putellas, el cineasta Rodrigo Sorogoyen --seis veces ganador del Goya-- o el actor Eduard Fernández --cuatro veces ganador-- serán algunas de las figuras que entregarán 'cabezones' en la 40 edición de los Premios Goya, que conducirán Luis Tosar y Rigoberta Bandini el próximo 28 de febrero en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).

Según ha informado la Academia del Cine, más de 60 profesionales estarán la noche del 28 de febrero para entregar los 'cabezones', y tendrá protagonismo el talento catalán. Entre los entregadores destaca Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala de los Goya en Granada, pese a que la película en la que participaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea.

La actriz no acudió porque la nominación de 'Emilia Pérez' "no es un premio que recojan los actores y sí los productores", tal y como aseguraron a Europa Press el pasado año fuentes cercanas a la productora, la compañía francesa Why Not. La decisión, según estas fuentes, fue una decisión que se tomó "entre todos" y defendían que "es lo mejor" para la tranquilidad y salud de la actriz.

En los días previos a los Goya de 2025, Karla Sofía Gascón recibió múltiples críticas tras salir a la luz sus antiguos 'tuits' con contenido racista y ofensivo, incluso contra Hollywood. La Academia de Cine de Estados Unidos la nominó al Oscar por su papel en 'Emilia Pérez'. Asimismo, Karla Sofía Gascón fue apartado de la campaña a los Oscar por parte de Netflix.

Entre los profesionales que entregarán los premios figuran las actrices Rossy de Palma, Laia Costa, Mónica Randall, Laia Marull, Victoria Luengo, Karla Sofía Gascón, Antonia San Juan, Anna Castillo, Ivana Baquero, Laura Weissmahr, Leonor Watling, Vicky Peña y Toni Acosta, entre muchas otras.

También se subirán al escenario a entregar premios, entre otros, los actores Diego Luna, Eduard Fernández, Miki Esparbé, Arturo Valls, Enric Auquer, y los cineastas J.A.Bayona, Ángeles González-Sinde, Rodrigo Sorogoyen, Marcel Barrena y Arantxa Echevarría.

AUDITORI CCIB

El Auditori CCIB tiene una capacidad de 3.084 butacas y un escenario de 420 metros cuadrados, uno de los mayores para conciertos en espacios cerrados de Europa, informa este jueves Fira de Barcelona, que gestiona el CCIB.

El escenario de 30 metros de largo, 14 de ancho y 14 de alto tendrá una reconfiguración integral, con una propuesta visual que será una de las intervenciones técnicas más destacadas hasta ahora en el recinto.

El sistema de sujeción de elementos suspendidos será uno de los mayores realizados en el recinto, tanto por la escenografía como por los elementos audiovisuales.

También se sumará un sistema de sonido de altas prestaciones que garantizará una experiencia inmersiva, con un nivel de presión sonora superior al habitual y una marcada sensación de dimensionalidad.

La magnitud del montaje movilizará a más de un millar de profesionales, entre equipos de producción, organización y televisión, técnicos de 'rigging', sonido, iluminación y audiovisuales, personal de restauración y dispositivos de logística, seguridad y limpieza.

Además del Auditori Fòrum CCIB, una parte del edificio del Centro de Convenciones (que completa el recinto del CCIB) se transformará para acoger espacios previos a la gala, con la alfombra roja y el 'photocall'.