Koyo Kouoh, comisaria de la Bienal de Venecia 2026, fallece de forma "repentina y prematura"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La comisaria de la Bienal de Venecia 2026, Koyo Kouoh, falleció este sábado de forma "repentina y prematura", tal y como ha señalado la organización en un comunicado.

"La Bienal de Venecia está conmocionada al enterarse del repentino y prematuro fallecimiento de Koyo Kouoh, comisaria de la Bienal de Arte de Venecia 2026", afirma el comunicado, que revela que se enteraron con "profundo dolor y consternación" de la noticia.

Koyo Kouoh fue nombrada el pasado mes de diciembre como comisaria por el Consejo de Administración de la Bienal, que ensalza su trabajo con "pasión, rigor y visión" para crear el evento de 2026. La presentación del título y el tema de la 61ª Exposición debía tener lugar este 20 de mayo en Venecia.

"Su fallecimiento deja un inmenso vacío en el mundo del arte contemporáneo y en la comunidad internacional de artistas, curadores y académicos que tuvieron la oportunidad de conocer y apreciar su extraordinario compromiso intelectual y humano", asegura la Bienal de Venecia.

Koyo Kouoh nació en Camerún en 1967, aunque se crió en Suiza, y ha sido directora ejecutiva y curadora jefe del Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África (Zeitz MOCAA) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica desde 2019. También fue la directora artística fundadora de RAW Material Company, un centro de arte, conocimiento y sociedad en Dakar, Senegal.

En 2020, recibió el Gran Premio Meret Oppenheim, un prestigioso premio suizo que reconoce logros en los campos del arte, la arquitectura, la crítica y las exposiciones. Koyo Kouoh ha organizado exposiciones importantes como 'Body Talk: Feminism, Sexuality and the Body in the Works of Six African Women Artists', presentada por primera vez en Wiels en Bruselas, Bélgica en 2015.