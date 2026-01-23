Laura Casabé dirige 'La Virgen de la tosquera': "Las crisis económicas son un problema endémico de Argentina"

La cineasta argentina posa en una imagen promocional. - REVOLUTIONARY

La cineasta argentina Laura Casabé estrena este viernes 23 de enero 'La Virgen de la Tosquera', una película de terror que recuerda el estallido de violencia que sufrió su país en 2001 y que desencadenó en una crisis económica y social.

"Parece como si los argentinos estuviéramos malditos con las crisis económicas y que nunca podemos salir de ese círculo vicioso de caer en estos ciclos. Es un problema endémico de Argentina", ha señalado la realizadora en una entrevista con Europa Press.

Casabé afirma que su país está atravesando algunos "lugares" que resuenan de otras épocas y considera que la "incertidumbre" actual es "muy parecida" a la del principio del siglo XXI y, por eso, la cinta está conectando "tan bien" con los jóvenes actuales. "Hoy vivimos una previa al 2001, el final del menemismo. Ricos haciéndose muy ricos por las políticas neoliberales de Milei, con la paradoja de un sector de mucha pobreza sosteniéndose con planes sociales", ha explicado.

"Lo que resuena en los jóvenes es la sensación de desamparo y vulnerabilidad por una idea de falta de brújula por un futuro. Eso es una descomposición que se sentía en el 2001 cuando tu familia de pronto había perdido todos sus ahorros", ha añadido. Sin embargo, precisa que en la actualidad hay una mayor fractura social que ha despertado el "individualismo" argentino. "Veo mucha diferencia en ese aspecto, pese a que también la clase media se está desclasando como en el 2001", detalla.

LA SEXUALIDAD FEMENINA DE MARIANA ENRÍQUEZ

'La Virgen de la tosquera' es una adaptación de los cuentos 'El carrito' y el libro homónimo de Mariana Enríquez --ambos incluidos en la colección de relatos 'Los peligros de fumar en la cama'--, una autora "bastante respetada y sobre todo querida", en palabras de Laura Casabé. "El concepto de la película es universal, pero es cierto que es muy identitaria de Argentina", comenta.

"Cuando leo los cuentos de Mariana Enríquez hay una forma de abordar el deseo y la sexualidad femenina muy franca y honesta. Sin el prejuicio de la toxicidad, la posesividad o los celos", explica. Asimismo, subraya el carácter autobiográfico del film, escrito junto a Benjamín Naishtat. "Es absolutamente mi vivencia de la adolescencia", recalca Casabé antes de confesar que es "lo más personal" que ha hecho hasta el momento.

Durante la entrevista, Casabé ha celebrado la buena acogida en Argentina de 'La Virgen de la tosquera', que en su primera semana en cines ha logrado 10.000 espectadores, además de sumar nuevas salas y horarios. Una cifra que considera muy positiva para "una película absolutamente independiente" sostenida en gran parte por el boca a boca.

Por último, defiende que el género de terror le ofrece la posibilidad de abordar la "precariedad" de Latinoamérica, la fractura social y emocional y la violencia sin caer en la "romantización de la miseria". "El terror es un género sumamente político que permite abordar cuestiones sociales muy profundas", concluye.