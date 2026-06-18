La Ley del Cine supera su primer trámite en el Congreso al tumbar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso aborda hoy la convalidación de dos decretos-ley: uno que declara diversos eventos cultur - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha superado este jueves en el Congreso su primera votación con el rechazo de las dos enmiendas de totalidad con las que PP y Vox buscaban tumbar una norma que, como han coincidido la mayoría de grupos, llega "tarde" aunque con la necesidad de actualizar un texto "desfasado" de 2007.

El Pleno del Congreso de los Diputados Ejecutivo ha rechazado ambas enmiendas a la totalidad, gracias a 175 votos en contra, salvo los de PP, Vox y UPN (172) que han apoyado la devolución de la norma. La votación no ha tenido ninguna abstención.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia "la mejor ley posible" y para ello ha apelado al consenso entre las fuerzas políticas. En su respuesta a la enmienda de Vox, Urtasun ha criticado su posición, vinculándola con modelos que, a su juicio, implican el desmantelamiento de instituciones públicas culturales.

Sobre la enmienda del PP, Urtasun ha reprochado a la diputada 'popular' Sol Cruz-Guzmán que haya hecho este jueves "politiquería" y ha asegurado que ha atendido la mano al PP "desde el primer minuto". "Nos hemos reunido muchas veces para ofrecerle consenso, pero nunca lo ha querido", ha afirmado.

En este sentido, Urtasun ha pedido que no le acuse de que la ley llega dos años tarde porque "si llega dos años tarde es porque la han estado bloqueando" y ha sostenido que el sector audiovisual no ha pedido frenar la norma, sino precisamente su aprobación.

"Su enmienda a la totalidad es una enmienda contra la voluntad del sector. Usted también le ha prometido al sector una nueva ley, pero es que esa promesa es muy poco creíble porque vendría de la mano de los que nos acaban de decir en esta tribuna que quieren eliminar las políticas públicas en materia de cine. Y eso es imposible", ha aseverado.

En su primera intervención Urtasun ha reclamado una norma "a la altura" del éxito del audiovisual español y ha afeado al PP que intente frenar su tramitación parlamentaria pese a reconocer, ha dicho, que la normativa vigente está "desfasada" y necesita ser actualizada.

Asimismo, ha criticado la enmienda de Vox, al que ha acusado de basarse en una "supuesta cultura de la subvención", y ha defendido que las políticas públicas de apoyo al cine existen en toda la Unión Europea.

VOX: "PELÍCULAS FANTASMA"

La diputada popular Sol Cruz Guzmán, que se ha dirigido a Urtasun como "ministro fallido", ha cuestionado la gestión del Ministerio en los últimos años y ha acusado al Gobierno de Sánchez de no haber ejecutado de forma adecuada los fondos europeos ni haber desarrollado reformas pendientes del sector cultural, como Estatuto del Artista o Ley de Derechos de Autor.

En su intervención, ha reprochado a Urtasun que ha tardado tres años en impulsar la Ley del Cine, además de sugerir que el texto llega al Congreso en un contexto de "escándalos" y "fin de ciclo".

La 'popular', no obstante, ha tendido la mano a los grupos y al propio sector cinematográfico para negociar un texto "desde cero" que impulse una ley "ambiciosa" para el cine español, al que ha definido como elemento de cohesión cultural del país.

Por su parte, el diputado de Vox, José Ramírez del Río, ha definido la norma del Ejecutivo como "prácticamente idéntica" a la impulsada por el anterior ministro Miquel Iceta. "Esta ley ya la presentó Iceta hace tres años. Por tanto, me parece llamativo el ardor que ha puesto (Urtasun) en defender una ley que no es suya", ha señalado.

LAS ENMIENDAS DEL PP Y VOX, UN EJERCICIO DE "FILIBUSTERISMO"

El diputado socialista Marc Lamuà ha acusado al PP y Vox de presentar sendas enmiendas como respuesta a una estrategia de bloqueo parlamentario. Lamuà ha calificado estas enmiendas como un "ejercicio de filibusterismo" destinado, a su juicio, a impedir que el Congreso continúe legislando y que el proyecto avance a fase de enmiendas.

En su intervención, ha defendido que el debate no trata sobre la perfección del texto, sino sobre permitir su tramitación para que pueda ser mejorado posteriormente con la participación del sector audiovisual y del resto de grupos parlamentarios.

El portavoz socialista ha reprochado al PP que, pese a criticar el retraso de la norma, pretenda devolverla al Gobierno y dilatar aún más su aprobación. Al mismo tiempo, Lamuà se ha dirigido a Vox por su "salvajismo" en la enmienda y le ha criticado que presenten ese documento sin pensar en mejorar la ley.

"Es un junta letras parecido a la leña para encender más el fuego. La idea de Vox de España es tan pequeña que cabe en Perejil, ese último peñón del imperio que añoran día a día", ha sentenciado.

ACUERDO SOBRE EL CATALÁN Y LOS INCENTIVOS FISCALES

El portavoz de Junts, Josep Maria Cruset, ha recordado que, pese a los "incumplimientos reiterados" del Gobierno en otros ámbitos, la ley del cine formaba parte de una serie de leyes que quedaron exentas de ese bloqueo político por contar con acuerdos ya cerrados o en fase avanzada de negociación. Según ha detallado, el acuerdo incorpora una "huella muy potente" de Junts.

Cruset ha señalado que el catalán contará con una protección específica a través de una reserva de fondos del sistema de apoyo al cine, así como con una mayor cuota de pantalla y medidas para incentivar la exhibición de producciones en catalán en salas comerciales.

LA NORMA TIENE BASE PARA SEGUIR "CORRIGIÉNDOSE"

El portavoz del BNG, Nestor Rego, ha defendido la incorporación del plurilingüismo, con especial atención al gallego, mientras que el portavoz del PNV en el Congreso, Joseba Andoni Agirretexea, ha considerado que el texto propuesto por Urtasun "tiene base suficiente para seguir trabajándose" y que sus carencias pueden corregirse mediante enmiendas parciales.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha valorado la reactivación de la ley de Cine como una "buena noticia para el sector y para la sociedad", y ha defendido la necesidad y urgencia de actualizar un marco normativo que considera desfasado. En este sentido, ha señalado que la nueva ley debe adaptarse a esos cambios y corregir errores previos, citando entre ellos la definición de "productor independiente" introducida en la ley audiovisual de 2022.