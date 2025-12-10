Llega 'Dímelo bajito', nueva adaptación de Mercedes Ron que reivindica el deseo femenino: "Siempre ha sido tabú"

Prime Video estrena ‘Dímelo bajito’, adaptación de Mercedes Ron que reivindica el deseo femenino: “Siempre ha sido tabú" - PRIME VIDEO

Este viernes 12 de diciembre llega a Prime Video 'Dímelo bajito', película basada en el primer libro de la trilogía 'Dímelo' de Mercedes Ron, también autora de la popular saga 'Culpables', cuya adaptación concluía con el estreno de la última entrega en la plataforma el pasado mes de octubre. Protagonizada por Alicia Falcó, Fernando Lindez y Diego Vidales, 'Dímelo bajito' sigue a Kamila Hamilton, una joven que navega entre los sentimientos que le despiertan los hermanos Di Bianco, presentando un triángulo amoroso en el que el deseo femenino se aborda sin tapujos.

En un momento dado de la película, Kamila y uno de los hermanos conversan abiertamente sobre sexualidad y ella apunta que las chicas no pueden hablar tanto de su vida íntima porque se las tacha de guarras, algo sobre lo que ha reflexionado Ron. "Yo escribí toda esa escena, que viene en el libro, porque estaba un poco indignada en ese momento", ha recordado la escritora en una entrevista concedida a Europa Press, denunciando que, en temas de sexualidad, a las mujeres "se nos critica o parece que no sentimos igual que los hombres o no podemos sentir deseo igual que ellos".

La autora admite que hay un "poquito de crítica" en esa escena y opina que "deja un mensaje interesante", animando a "que se hable del tema". "Siempre ha sido un tema muy tabú y que las mujeres no lo hablábamos y ahora pues sí se habla", observa, señalando la popularidad de la novela romántica o erótica.

Hablando sobre ese doble rasero a la hora de tratar la sexualidad de hombres y mujeres, Falcó apunta que "estamos en una sociedad patriarcal desde hace muchos años y aunque las cosas están evolucionando, evidentemente eso deja rastro", si bien nota que en su generación o, al menos a su alrededor, "sí se puede hablar de eso". En este sentido, Lindez aboga por "tratar las cosas con la naturalidad y con la normalidad que se merecen, sin juzgar, independientemente de qué género seas".

RELACIONES TÓXICAS Y RESPONSABILIDAD HACIA EL PÚBLICO

En cuanto al tipo de relaciones que se retratan en la película, la actriz que da vida a Kami remarca que "no es una ficción que esté dedicada únicamente a contarnos relaciones tóxicas o no tóxicas" y que lo interesante es mostrar "cómo se relacionan los adolescentes y los miedos que tienen y cómo a veces se equivocan y cómo dependiendo de la educación que han recibido, se comportan de una manera u otra".

"Al final son adolescentes, son gente, por así decirlo, inmadura, poco desarrollada y a esas edades es normal cometer errores o tener ciertas actitudes tóxicas porque al final eres inexperto", justifica Lindez. "Y sobre todo son adolescentes que igual sienten mucho amor hacia una persona, pero no saben exactamente cómo darlo o por lo menos darlo de la forma más sana. Y eso es algo humano", añade Vidales.

En este sentido, la autora de 'Dímelo bajito' expone que "hoy en día ya se habla tanto del tema y tan abiertamente que es mucho más fácil identificar actitudes que no son correctas o que no hay que permitir en una relación", concediendo también que "hay que equivocarse y hay que pasar por una relación para aprender".

Cabe apuntar que el público de estas ficciones suele rondar la edad de sus personajes, siendo adolescentes o jóvenes adultos y, aunque tanto el reparto de la película como sus creadores admiten que existe cierta responsabilidad en los mensajes que se lanzan, coinciden en que su misión no es educar.

"Creo que al final cualquier tipo de cine crea la cultura y las bases de la sociedad y, digamos, impone estereotipos y al final eso hace que nosotros tengamos por nuestra parte una gran responsabilidad de querer transmitir mensajes claros, directos y que los jóvenes no malinterpreten lo que está bien y lo que está mal", expresa Vidales, mientras que Falcó, mostrándose de acuerdo pero con la intención de "quitarle un poco de hierro", incide en que al final se trata de una ficción y de un tipo de cine que busca sobre todo entretener.

LA IMPORTANCIA DEL COORDINADOR DE INTIMIDAD

Andrea Isasi ejerce de coordinadora de intimidad de esta producción y los protagonistas han destacado su labor, "sobre todo para establecer una conexión previa" entre ellos y conocerse "físicamente", con los límites de cada uno, como señala Lindez y "generar un espacio cómodo en el set", como expresa Falcó. "Es que, si no, no sale", añade Vidales, valorando que lo que hace la coordinadora es "elaborar un baile" en el que todo está "muy pactado". "Y creo que, si ese pacto no está, es todo muy frío", opina.

Denis Rovira, director del filme, explica cómo se desarrolló en este caso la colaboración con esa figura, recordando que primero fue un trabajo de conocerse, exponer lo que quería como director y pensar la puesta en escena y después la coordinadora hablaba con los actores involucrados y se llegaba "a un mutuo acuerdo".

"Da miedo da miedo pensar que antes no existía esa figura", señala Ron, refiriéndose al coordinador o coordinadora de intimidad. "Sí, bueno, yo creo que antes era el director directamente con los actores, los que pactaban los límites y un poco organizaban la escena", apostilla Borja Pena, productor de la cinta.