Lluís Miñarro dirige 'Emergency Exit', la última película de Marisa Paredes: "No había otra actriz española como ella"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Lluís Miñarro dirige 'Emergency Exit', la última película en la que trabajó Marisa Paredes, antes de su fallecimiento el 17 de diciembre de 2024, y que introduce a la actriz, y a otros intérpretes como Emma Suárez, Oriol Plá, Albert Pla o Aida Folch, en un autobús que viaja hacia "el más allá".

"Estamos presentando la película de Marisa Paredes. Ella es la que está presentando la cinta y yo estoy hablando por boca de ella. Ha habido una serie de sincronías o señales que son muy sorprendentes", ha afirmado en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Emergency Exit' el próximo 17 de diciembre.

Miñarro se deshace en elogios hacia Marisa Paredes, a quien no dudó en ofrecer un papel en el que la actriz llega incluso a hacer un repaso a su carrera mostrando fotografías reales junto a Gabriel García Márquez o Pedro Almodóvar, entre otros. "No había otra actriz española con una carrera tan dilatada, tan reconocida internacionalmente, tan glamurosa y que tuviera éticamente la postura que ella tenía políticamente", ha destacado.

El cineasta pone de manifiesto que por una serie de "coincidencias" la película se estrena dos días después del primer aniversario de la muerte de Paredes. "Es fruto del destino, nadie ha especulado con ese hecho para estrenarla ahora", asegura, antes de argumentar que la película se ha terminado recientemente y que ha participado en algunos festivales como el de Gijón.

Sobre la película, Miñarro aclara que "no es una película ilustrativa", ya que busca "elucubrar sobre el más allá" y por eso invita al espectador a "fabular" sobre una trama que se aleja de lo "previsible". "Si tuvieras que buscar una referencia clara, sería que es un grupo de personas enterradas en un lugar, y en este caso ese lugar es un autobús", ha apostillado.

"Aquí no se explica una historia lineal porque es una historia simbolista, pero lo que se excluye dentro del lenguaje de los símbolos precisamente es la ortodoxia, el hecho de hacerlo todo masticado. Eso lo subvierte la película", detalla.

La muerte está presente de forma subliminal durante toda la película, ya que Miñarro contrapone la concepción que se tiene en Occidente con la forma en que se vive y se entiende en las culturas orientales. "Siempre creemos que la muerte es el final de todo y que se acaba la historia. Sin embargo, ellos creen en la reencarnación", destaca.

CINE INDEPENDIENTE

Por otro lado, Miñarro, que recuerda en la entrevista las dificultades para conseguir financiación para 'Emergency Exit', destaca la solidez de la cinematografía española en comparación con otras, aunque ha reconocido que "hay menos músculo para hacer cine independiente de verdad".

"Lo que sí es cierto es que hay menos músculo para hacer cine independiente de verdad y más para películas de hacer taquilla", ha afirmado el director, que señala que en el cine español lo que está en buen estado es "el cine previsible".

Por último, asegura que en Francia están mejor que en España porque hay más gente "dispuestas a este tipo de lenguaje" (cine independiente). "Aquí en España es más minoritario y hay que reconocerlo. Lo que preocupa es que cada vez es más pequeño", concluye.