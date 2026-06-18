Lola Herrera y Daniel Guzmán, Premios Danzaire 2026

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MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición de la Muestra de Corto Social ha destacado con los Premios Danzaire 2026 a Lola Herrera y a Daniel Guzmán. La entrega de las estatuillas tendrá lugar el próximo viernes, 26 de junio, durante la celebración de la Muestra.

Así, la actriz Lola Herrera ha sido premiada por una "trayectoria profundamente vinculada al compromiso social". "Ha participado en proyectos audiovisuales que abordan temas como la igualdad de género, las relaciones emocionales y la defensa de las libertades", explican los Premios.

La labor interpretativa de Herrera ha servido, añaden, "para visibilizar la realidad de muchas mujeres y promover la reflexión". En la actualidad, protagoniza la obra teatral 'Camino a la Meca', la historia de Helen Martins, "una mujer que desafía las convenciones sociales para abrazar su independencia".

Por su parte, la carrera del actor y director Guzmán ha sido destacada por estar "muy marcada por la crítica de problemas sociales, especialmente ligados a la juventud, la desigualdad y la pobreza".

Su película 'A cambio de nada', un drama social, recibió en 2015 la Biznaga de Oro a la Mejor Película en el Festival de Málaga y el Goya a Mejor Dirección Novel.

La gala de esta edición estará presentada por la periodista y artista Elena Olmos, vinculada al mundo audiovisual y al cine, con experiencia como presentadora, reportera y productora.

La Muestra de Corto Social es un proyecto que se realiza gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con el "propósito de impulsar el valor de la solidaridad, a través del cine".