Lolita Flores: "Los gitanos hacemos de todo. Basta ya de generalizar a una etnia"

1091212.1.260.149.20260528174559 David Ilundain y Lolita Flores conceden una entrevista durante la presentación de la película 'Mallorca Confidencial', en Cines Embajadores Río, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). La película participó en Sección Oficial Fuera de Concurso de la 29 - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Lolita Flores ha reivindicado la diversidad de la comunidad gitana al protagonizar 'Mallorca Confidencial', una película en la que encarna a una matriarca que vive en un poblado que es el epicentro del narcotráfico en la isla balear. En cualquier caso, ha pedido dejar de "generalizar" que los gitanos estén vinculados con el narcotráfico o la marginalidad.

"Los gitanos hoy en día ya hacemos de todo. Estudiamos y ya hay mucha gente muy preparada, que son abogados, por ejemplo. Basta ya de generalizar a una etnia por algo que pasa en películas", ha reivindicado la actriz en una entrevista concedida a Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Mallorca Confidencial' este viernes, 29 de mayo.

La actriz ha afirmado que el filme es "una ficción basada en unos hechos reales que pasan en cualquier poblado del mundo entero" pero ha lamentado: "El que quiera seguir hablando mal de los gitanos vea 'Mallorca Confidencial' o no la vea, va a seguir hablando mal".

En este sentido, ha recalcado que "el que quiera hablar mal lo hará" y ha apostado que el público que "realmente quiera darse cuenta" de la trama de la cinta se dará cuenta que "hay gente buena y mala". "Los gitanos somos seres humanos como todos los demás", ha señalado.

"Los que ponen bombas no son gitanos y no quiere decir que todos los que no ponen y sean de la misma raza sean iguales", ha apostillado.

Lolita Flores interpreta en la película a Chusa, una matriarca gitana que toma las riendas del clan. "Los gitanos mayores son los patriarcas, pero cuando una mujer se queda viuda y no hay hombres más mayores, pues ellas tiran para adelante", ha explicado la actriz, que define la película como una historia de "amor, venganza y tradición".

"Mi personaje tiene que sacar adelante a su familia y se dedica a lo que se dedicaba su marido. Y tira para adelante y para que no le quiten su poblado y para poder llevar su vida adelante, empieza con la droga, con hachís y luego va a cosas más grandes para ganar más dinero y poder huntar a los poderosos para que no le quiten su vida", ha explicado la actriz.

En la cinta, Lolita Flores habla mallorquín, igual que su hija Elena Furiase, que participa con un papel pequeño. Al respecto, recuerda que "tenía el acento en la cabeza" por la influencia de su padre, lo que facilitó el trabajo. "Aunque lo hemos tenido que estudiar porque no lo teníamos fresco", ha matizado.

SIMILITUDES CON SU PERSONAJE

Sobre las similitudes con su personaje, Lolita ha reconocido que comparte con Chusa la defensa de los suyos, aunque ha matizado que "no por el hecho de ser gitana". "Mis hijos, mis nietos, mi familia está por encima de todo. Somos una piña", ha afirmado.

No obstante, la actriz ha subrayado las diferencias con el personaje, al recordar que ella tuvo "el gran privilegio" de crecer "en colegios muy finos, donde se hablaba inglés", gracias al esfuerzo de sus padres. "He sido una gitana educada en colegios muy pijos, donde se hablaba inglés, y he tenido el gran privilegio de tener unos padres que han trabajado mucho para darnos una educación a mis hermanos y a mí y esa suerte no la tuvo la Chusa", ha admitido.

Por su parte, el director David Ilundáin ha defendido que la película evita planteamientos simplistas y muestra personajes "buenos y malos" en todos los ámbitos. "Yo creo que uno no puede saber cómo va a entrar o va a salir la gente de ver una película. No hay una barrera de que los payos son los buenos y los malos los gitanos", ha asegurado.

El cineasta ha explicado que el proyecto surge a partir de una coproducción con una productora mallorquina que ya había trabajado sobre la Mallorca de principios de los 2000. A partir de ahí, la guionista Amelia Mora construyó "un thriller" con "personajes atractivos, conflictos y persecuciones" que combina entretenimiento y trasfondo social.