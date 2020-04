Luca Guadagnino confirma que los protagonistas de Call Me by Your Name esarán en la secuela

Imagen de la película Call Me by Your Name

Desde el lanzamiento en 2017 de 'Call Me by Your Name', Luca Guadagnino ha expresado su deseo de continuar la historia en forma trilogía. Si los planes del director salen adelante, parece que la próxima entrega contará de nuevo con sus protagonistas.

"Por supuesto, es un gran placer trabajar con Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel y los otros actores. Todos estarán allí en la nueva película", apuntó en una entrevista concedida al medio italiano Gay.it. en el que también ha explicado cómo la pandemia de coronavirus a afectado al proyecto.

"Iba a Estados Unidos a conocer a un escritor que me encanta, cuyo nombre no quiero mencionar, para hablar sobre la segunda parte. Desafortunadamente, todo está cancelado", comentó el realizador en referencia a la cuarentena a raíz del COVID-19.

Si bien Guadagnino ha sugerido anteriormente que los actores regresarán, es la primera vez que confirma que todo el elenco principal estará en la próxima entrega. El director incluso ha dejado caer anteriormente que contará con una nueva incorporación: Dakota Johnson, con quien ya ha trabajado en Suspiria.

André Aciman, autor de la novela que inspiró la película, lanzó una continuación el otoño pasado titulada 'Encuéntrame', pero la nueva cinta no será una adaptación estricta de ese libro. "La pasión que tengo es por los actores y los personajes, y creo que estos personajes tienen más cosas que hacer", explicó. "No se trata de una secuela sino de lo que les sucede", explicó previamente a Variety.

'Call Me by Your Name' recaudó más de 41 millones de dólares en todo el mundo además de optar a cuatro premios Oscar en 2018: mejor actor para Timothée Chalamet, mejor película, mejor canción original y mejor guion adaptado. El filme solo consiguió hacerse con este último galardón para James Ivory.