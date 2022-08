Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Laura Mora o Hong Sang-soo optarán a la Concha de Oro de Festival de San Sebastián

Sebastián Lelio, Diego Lerman, Marco Martins, Frelle Petersen Ulrich Seidl y Petr Václav también disputarán el galardón

SAN SEBASTIÁN, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos trabajos de Manuel Abramovich, Christophe Honoré, Sebastián Lelio, Diego Lerman, Marco Martins, Laura Mora, Frelle Petersen, Hong Sang-soo, Ulrich Seidl y Petr Václav competirán por la Concha de Oro en la Sección Oficial de la 70ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 16 al 24 de septiembre. Además, la competición también mostrará los debuts de Genki Kawamura y Marian Mathias.

El cineasta argentino Manuel Abramovich (Buenos Aires, 1987), varias de cuyas anteriores obras han pasado por Zabaltegi-Tabakalera, concursará con su cuarto largometraje, 'Pornomelancolía / Pornomelancholia', el retrato de un sex-influencer que estuvo seleccionado el año pasado en WIP Latam.

Al igual que la ya anunciada 'Suro', de Mikel Gurrea, esta película ha sido gestada gracias a su participación en las residencias de Ikusmira Berriak, por lo que será la primera vez que opten a la Concha de Oro dos películas procedentes de este programa gestionado por el Zinemaldia, el Centro Internacional de Cultura Contemporánea-Tabakalera y Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE).

El director galo Christophe Honoré (Carhaix-Plouguer, 1970), que ya mostró 'La belle personne / The Beautiful Person' (2008) y 'Non ma fille, tu n'iras pas danser / Making Plans for Lena' (2009) en la Sección Oficial, volverá a competir con 'Le Lycéen / Winter Boy', un filme sobre un adolescente en crisis tras la muerte de su padre. En el reparto figuran Paul Kircher, Vincent Lacoste y Juliette Binoche.

Genki Kawamura (Yokohama, 1979), productor de títulos "fundamentales de la animación contemporánea japonesa" como 'Bakemono no ko / El niño y la bestia' (Mamoru Hosoda, Sección Oficial a competición, 2015) o 'Kimi no na wa / Your Name' (Makoto Shinkai, Sección Oficial-Proyecciones especiales, 2016), debuta como director con una película de imagen real, 'Hyakka / A Hundred Flowers', acerca de una mujer con alzhéimer, según han destacado.

El argentino Sebastián Lelio (Mendoza, 1974), que participó en Perlak con 'Gloria' (2013) tras pasar por Cine en Construcción y en Horizontes Latinos con 'Una mujer fantástica / A Fantastic Woman' (2017), se estrena en la Sección Oficial con 'The Wonder', ambientada a mediados del siglo XIX en un pueblo irlandés donde dicen que una niña ha sobrevivido sin comer durante meses. En el reparto del filme, basado en la novela homónima de Emma Donoghue, destacan Florence Pugh, Ciarán Hinds, Tom Burke, Toby Jones, Elaine Cassidy y Niamh Algar.

Tras dos incursiones en Horizontes Latinos y después de ganar el Premio del Jurado al mejor guión por 'Una especie de familia / A Sort of Family' (2017), el argentino Diego Lerman (Buenos Aires, 1976) vuelve a concursar en San Sebastián con 'El suplente / The Substitute', que recoge las andanzas de un profesor en los suburbios de Buenos Aires. Juan Minujín, Bárbara Lennie, Alfredo Castro, María Merlino, Lucas Arrua y Rita Cortese encabezan el reparto de este filme que en su fase de proyecto participó en el Foro de Coproducción Europa-América Latina del Festival de 2019.

Asimismo, la debutante estadounidense Marian Mathias (Chicago, 1988) presenta su primer largometraje, 'Runner', que aborda el encuentro de dos jóvenes en el medio oeste americano. Con este proyecto, la directora fue seleccionada en las residencias Cinéfondation de Cannes, Torino FeatureLab y Production Bridge Program del Festival de Venecia.

Rodado y ambientado en Gran Bretaña, 'Great Yarmouth-Provisional Figures' es el nuevo trabajo de Marco Martins (Lisboa, 1972), que cuenta el drama de la inmigración a través del personaje de Tânia, una mujer de origen portugués que ejerce de enlace entre los trabajadores llegados de su país y las fábricas de la región de Norfolk.

Por su parte, la colombiana Laura Mora (Medellín, 1981), que ganó, entre otras distinciones, una mención especial del Premio Kutxabank-New Directors y el Premio de la Juventud con 'Matar a Jesús / Killing Jesús' (2017), regresará al festival con su segundo largometraje, 'Los reyes del mundo / The Kings of the World', un cuento subversivo y fantástico protagonizado por cinco chicos de la calle de Medellín.

Tras ganar el Gran Premio del Festival Internacional de Tokio con 'Onkel / Uncle' (2019), el danés Frelle Petersen (Aabenraa, 1980) concursará con 'Resten af livet / Forever', que ofrece un retrato de una familia en duelo por la pérdida del hijo mayor y hermano.

Hong Sang-soo (Seúl, 1960) competirá con 'Top / Walk Up', la historia de los encuentros que un cineasta de mediana edad mantiene con distintas personas. Será la segunda participación del realizador surcoreano en la Sección Oficial, donde ya ganó la Concha de Plata a la mejor dirección con 'Dangsinjasingwa dangsinui geot / Lo tuyo y tú' (2016). Posteriormente, mostró en Zabaltegi-Tabakalera 'Geu-hu / The Day After' (2017) y 'Domangchin yeoja / La mujer que escapó' (2020), que obtuvo una mención especial.

El austríaco Ulrich Seidl (Viena, 1952), algunas de cuyas obras anteriores se proyectaron en retrospectivas del Festival y en secciones como Zabaltegi-Tabakalera, se estrena en la competición oficial con 'Sparta,' película que completa el díptico iniciado con 'Rimini' (2022), estrenada en la última Berlinale.

Finalmente, el checo Petr Václav (Praga, 1967), que compitió en New Directors con 'Paralelní svety' (Parallel Worlds, 2001), también volverá a San Sebastián para estrenarse en la Sección Oficial. Su nuevo largometraje, 'Il Boemo', es un drama biográfico centrado en la figura de Josef Myslivecek, uno de los compositores más prolíficos de ópera italiana de la década de 1770.

Estos títulos se suman a las cuatro películas con producción española que también competirán en la Sección Oficial y que fueron anunciadas hace unos días: 'La consagración de la primavera', de Fernando Franco; 'Suro', de Mikel Gurrea; 'La maternal', de Pilar Palomero, y 'Girasoles silvestres', de Jaime Rosales.

FUERA DE CONCURSO

Además, fuera de concurso se ofrecerá la proyección especial de 'La (très) grande évasion / Tax Me If You Can', una producción francesa en la que Yannick Kergoat (Le Raincy, 1962) rastrea los circuitos de la evasión fiscal y descifra los mecanismos del fraude a gran escala.

Este documental se suma a 'El sostre groc (El techo amarillo)', la no ficción de Isabel Coixet que será otra de las proyecciones especiales de esta edición, y a 'Apagón / Offworld', serie de Movistar Plus+ programada fuera de concurso y compuesta por cinco capítulos dirigidos por Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campo, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. Además, la película 'Modelo 77 / Prison 77', de Alberto Rodríguez, inaugurará el Festival fuera de competición.