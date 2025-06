María Guerra, Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2025 de la Academia de Cine

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La periodista María Guerra ha sido reconocida con el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez 2025, distinción con la que la Academia de Cine destaca la labor de los medios y sus profesionales para divulgar y promocionar nuestro cine.

Especializada en información cinematográfica, la directora del vídeo podcast de cine y series 'La Script' y presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), entidad que organiza los Premios Feroz, recibirá este reconocimiento, otorgado por la Junta Directiva de Academia de Cine, el próximo 17 de julio en la institución.

"Me ha hecho muchísima ilusión este premio. Empecé en 1993 y que más de tres décadas después te reconozcan cuando sigues desempeñando este oficio y todavía me queden unos años para jubilarme, porque pienso estar con las botas puestas hasta que dure el trabajo y el cuerpo me lo permita, es una gran alegría y un honor", ha asegurado Guerra, que estaba cubriendo el Festival de Cannes cuando recibió la llamada del presidente de la Academia para comunicarle la noticia.

Periodista "de infantería", según su propia definición, Guerra formó parte del programa de la SER 'El Cine de LoQueYoTeDiga' durante 13 años, antes de incorporarse a la redacción de programas generalistas e informativos de la citada cadena, donde creó 'La Script', espacio de entrevistas que también acogió Movistar+ y que desde 2022, con la producción de Kinótico, se emite en YouTube.

"He pasado por todas las transformaciones tecnológicas, de los tiempos analógicos en los que íbamos con las cintas en las manos a los nuevos medios de comunicación digitales, y no he sufrido demasiado el cambio. He aprendido mucho de mis mayores y también de mis menores, sin perder la esencia del periodismo, que es ser riguroso. Me lo he pasado muy bien y también he tenido momentos de pánico porque no entendías ciertas cosas y pensaba que no iba a poder con los nuevos formatos. Me sigue sorprendiendo cómo ha evolucionado mi carrera", ha expuesto.

En sus anteriores ediciones, el Premio de Comunicación Alfonso Sánchez ha recaído en 'Versión española', Diego Galán, Antonio Gasset, Oti Rodríguez Marchante, Conxita Casanovas, Cartelera Turia, Yolanda Flores, Nuria Vidal, Carles Francino, Begoña Piña, Anton Merikaetxebarria, Chusa L. Monjas, Elisenda Nadal y Jaume Figueras.