Maribel Verdú, Premio Mujer de Cine 2026

Archivo - La actriz Maribel Verdú posa en la alfombra roja de la 39º edición de los Premios Goya, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, a 8 de febrero de 2025, en Granada, Andalucía (España). Los galardones son otorgados de manera anual po - Arsenio Zurita - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mujeres de Cine, proyecto global para la promoción del cine español hecho por mujeres, ha anunciado la concesión de su 15° Premio Mujer de Cine a la actriz Maribel Verdú, ganadora de dos Premios Goya por 'Siete mesas de billar francés' y 'Blancanieves', de Pablo Berger, además del Premio Nacional de Cinematografía y la Medalla de Oro de la Academia de Cine.

Este galardón honorífico anual, según informa la entidad, reconoce la trayectoria de mujeres inspiradoras del audiovisual español que han sabido destacar en un sector "todavía fuertemente masculinizado", proponiendo una relectura del cine español desde la perspectiva de género.

El jurado ensalza a Maribel Verdú por representar el puente viviente entre el cine de la Transición y el nuevo milenio. "Su figura refleja la transformación de las mujeres en la sociedad española contemporánea, consolidándose como una de las actrices más icónicas, versátiles y queridas de nuestra cinematografía", indica Mujeres de Cine.

Con una filmografía que supera las 60 películas, Verdú es la actriz más nominada a los Premios Goya de la historia y la única española que ha obtenido el premio Ariel como Mejor actriz protagonista.

"Otorgamos este premio a Maribel Verdú por su aportación fundamental a la historia del cine. Su estilo interpretativo respira verdad orgánica y demuestra una conexión casi literaria con los guiones. Maribel ha roto moldes de género al encarnar personajes complejos, libres y de profunda autonomía emocional. Con ello, rendimos homenaje a una generación de actrices que crecieron en democracia y permitieron un nuevo arquetipo femenino en la gran pantalla", han declarado Ana Palacios y Diego Rodríguez, codirectores de Mujeres de Cine.

El acto de entrega tendrá lugar en la Academia de Cine (Madrid) el viernes 9 de octubre y será una cita abierta al público donde diversas personalidades de la cultura arroparán a la actriz, y cuyos detalles de acceso se publicarán próximamente en la web de la Academia.

El reconocimiento se completará con una retrospectiva online gratuita, disponible del 10 al 17 de octubre a través de la plataforma VOD de Mujeres de Cine, donde se reunirán algunos de los títulos más celebrados de la actriz. Con esta edición, Maribel Verdú se suma a un histórico de premiadas de prestigio como Josefina Molina, Cecilia Bartolomé, Carmen Frías, Yvonne Blake, Katrina Bayonas, Mercedes Sampietro, Cristina Huete, Isabel Coixet, Esther García, Sol Carnicero, Iciar Bollaín, Alicia Luna, María Zamora y Ángela Molina.