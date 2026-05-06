Mehcad Brooks ('Mortal Kombat 2'), sobre los videojuegos violentos: "Los de disparar son malos, y más en Estados Unidos" - EUROPA PRESS

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 8 de mayo llega a los cines 'Mortal Kombat 2', la secuela de la cinta de 2021 de Simon McQuoid, que vuelve a ponerse tras las cámaras en la nueva adaptación de la sangrienta franquicia de videojuegos. La película, fiel al nivel gore del material original, cuenta con buenas dosis de violencia explícita en pantalla, algo sobre lo que sus protagonistas han reflexionado.

"Yo diría que, en cierto modo, 'Mortal Kombat' es una forma de violencia respetuosa", ha expresado Mehcad Brooks en una entrevista concedida a Europa Press en la que destaca que estas sangrientas y brutales escenas de lucha forman parte de la trama, pero no son la trama en sí misma.

El actor, que en el filme vuelve a encarnar a Jax, diferencia así esta violencia de la de "los videojuegos de disparos en primera persona", algo que considera "malo para nosotros, sobre todo en Estados Unidos". Para Brooks, la violencia en 'Mortal Kombat' "forma parte de una historia más amplia, no se trata solo de disparar a tanta gente como sea posible".

Cabe recordar que, cuando el videojuego original se lanzó, en 1992, generó controversia y debate que dieron lugar al establecimiento de un sistema de clasificación de contenido ante la posible influencia de sus salvajes y cruentas imágenes en los jóvenes.

"Tengo la sensación de que hubo una etapa en la que se dieron cuenta de que, solo porque los juegos sean tan intensos y tan alocados como son, eso no significa necesariamente que vayan a convertir a todos y cada uno de los niños en asesinos", señala Martyn Ford, actor y culturista que da vida al gran villano Shao Kahn en la cinta.

El intérprete observa que con sus sanguinarios combates 'Mortal Kombat' "fue uno de los que rompió el hielo" y luego se vio "el éxito que tuvo y la demanda y la necesidad de juegos violentos". "Diría que ahora hay sin duda más violencia en los juegos", admite, concediendo también que "ahora aceptamos la violencia como algo cotidiano". "Si eso es bueno o malo, no lo sé. Simplemente es lo que es", expone.

VIOLENCIA COMO NOSTALGIA Y "EXPERIENCIA CATÁRTICA"

Hablando de si la audiencia se ha acostumbrado a una mayor violencia en la ficción, Tati Gabrielle valora que quizá "nos hemos vuelto un poco insensibles, incluso con el auge de las películas de terror y cosas por el estilo" pero remarca que en 'Mortal Kombat' juega un importante papel la "nostalgia".

"La brutalidad es muy intencionada, porque se basa en algo con lo que la gente está familiarizada", aporta Adeline Rudolph, que cree que "al ver cómo cobra vida, pasando de un videojuego a una versión cinematográfica, hay un elemento de reconocimiento de dónde viene ese movimiento", de manera que el impacto viene de cómo se presenta.

En todo caso, para el reparto de 'Mortal Kombat 2', la popularidad del material original va mucho más allá de sus niveles de violencia (sin precedentes cuando salió a la luz por primera vez). "Creo que hay una especie de experiencia catártica que la gente siente cuando juega, ¿no? Como si pudieran descargar su ira, su frustración, quizá su dolor... lo que sea que estén procesando, pueden volcarlo en ese avatar de la pantalla", expone Brooks.

El intérprete indica además cómo el juego ha evolucionado con el tiempo y muchos han crecido con él. "Es sencillamente emblemático en todos los sentidos", aporta Lewis Tan, que opina que la franquicia tiene "algo para todos" por lo que "es difícil que no te guste".

En este sentido, Gabrielle menciona que se trata de "un mundo inmenso en el que sumergirse" mientras que Rudolph remarca la importancia de que "te importa quién gana". Las actrices, que no formaban parte del reparto de la primera entrega, dan vida en la secuela a dos míticos personajes del material original, Jade y Kitana.

EL "REFLEJO EMPODERADOR" DE LOS PERSONAJES FEMENINOS

Al ser preguntadas por lo que aportan sus personajes a un ámbito que tradicionalmente (aunque cada vez menos) ha sido predominantemente masculino como el de los videojuegos de lucha, Gabrielle defiende que "aporta realismo a cómo es realmente el mundo: hay mujeres duras que hacen cosas increíbles".

"No es que destaquen necesariamente, sino que se integran", añade Rudolph, que remarca que esos personajes femeninos "son iguales que el resto de guerreros". "Sí, es como si fuera un mejor reflejo de lo que vemos en realidad. Y creo que es un reflejo empoderador", completa su compañera de reparto.

Dirigida por McQuoid y con guion de Jeremy Slater, aparte de con los ya mencionados Gabrielle, Rudolph, Tan, Ford y Brooks, el elenco de 'Mortal Kombat 2' cuenta con el regreso de Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Tadanobu Asano o Hiroyuki Sanada, además de con el fichaje estrella de Karl Urban como Johnny Cage.