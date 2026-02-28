Méndez-Leite alerta en los Goya de la "degradación" mundial y el "desprecio" a DDHH en EEUU, Irán, Gaza o Ucrania

(I-D) La presidenta del Gobierno, Francina Armengol; el presidente de la Academia del cine, Fernando Méndez-Leite; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Salvador Illa; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; posan en - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha alertado este sábado en la 40 gala de los Goya de la "degradación" del mundo y el "desprecio" a los Derechos Humanos, al tiempo que ha denunciado la "brutal" persecución a inmigrantes y disidentes en EEUU y la "represión, encarcelamiento y ejecución" en Irán o Afganistán.

"Creo recoger el pensamiento de los compañeros de la Academia y de la Junta Directiva, llamando a la reflexión sobre la preocupante situación de desprecio de los derechos humanos que se está produciendo por doquier y desde el poder político. Y sin olvidar el genocidio de Gaza, quiero llamar la atención sobre la brutal persecución de migrantes y disidentes en los EEUU, la represión, encarcelamiento y ejecución de mujeres en Irán, Afganistán y otros lugares, y los continuos bombardeos sobre la población de Ucrania, entre otros muchos desmanes en distintos puntos de nuestro degradado mundo", ha afirmado Méndez-Leite en su tradicional discurso durante la gala de los Premios Goya.

Méndez-Leite ha lamentado que las noticias del mundo, como la del bombardeo de Israel y Estados Unidos a Irán, "no invitan a mirar hacia otro lado". "Sé que nosotros no vamos a arreglar el mundo, pero las noticias de hoy mismo no invitan a mirar hacia otro lado", ha manifestado.

El presidente ha iniciado su discurso entonando algunas estrofas de la canción 'Ara que tinc vint anys', de Serrat, y ha recordado cuando los primeros miembros de la Junta Directiva de la Academia acudieron a su despacho del ICAA para pedir una ayuda para financiar la primera gala de los Goya. "Atendí su demanda amablemente como era mi obligación y la primera gala les salió francamente bien. 20 años después, durante la presidencia de Mercedes Sampietro, la junta de entonces me contrató para dirigir los Goya del 20 aniversario. La gala me salió francamente mal", ha bromeado.

Méndez-Leite ha ensalzado la salud del cine español y ha asegurado que goza de "buenísima" salud, como demuestra los premios de 'Sirat' en Cannes, sus nominaciones en los Oscar o los Globos de Oro o el triunfo de 'Los Domingos' en San Sebastián. "Hoy todo el mundo habla de nuestro cine. Y hablan bien", ha destacado.

Asimismo, ha afirmado que la Academia de Cine es un proyecto en marcha "consolidado y prestigioso" gracias al trabajo de los compañeros que la han conducido en medio de múltiples dificultades a lo largo de estos 40 años. "Aquel viaje a ninguna parte que ganó el primer Goya ha sobrepasado su incierto destino y sigue adelante con paso firme y seguro", ha apotillado. En este sentido, ha agregado que la 40 edición celebra "los Goya del cine catalán y en catalán en la ciudad de Barcelona, cuna de cientos de magníficas películas y de muchísimo talento vertido en ellas".

Por último, ha recordado que en los próximos meses termina su mandato al frente de la Academia de Cine, una labor que ha calificado de "honor" y un "gusto incalculable", si bien ha confesado que le queda una "penita". "En mi primera gala os pedí que dejáramos las 'pelis' y volviéramos a las películas. Ha sido inútil: me rindo. En junio hay elecciones en la Academia, así que si el año que viene no nos vemos, que sigáis yendo a las salas y que os gusten las pelis. Y los 'docus'", ha concluido Méndez-Leite que ha anunciado el Goya Internacional a Susan Sarandon, una actriz de "brillantísima carrera y distinta a todas".