Michael Bay se disculpa por una escena de Project Almanac en la que aparece un accidente de avión real

El cineasta Michael Bay ha pedido perdón por el uso de imágenes reales de un accidente de avión en la película Project Almanac. El director de la cinta, Dean Israelite, ha hecho uso de una escena real en la que se ve cómo se accidentaba un avión B-52 en la Base Aérea de Fairchild, durante el año 1994.

Israelite, en vez de haber recurrido al uso de efectos especiales, habría utilizado este material, por lo que Michael Bay -productor de la película- se ha disculpado ante las fuerzas aéreas y los familiares de las dos víctimas mortales, Robert Wolff y Mark McGeeha.

"Desafortunadamente, hoy me enteré de que la película Project Almanac, producida por mi compañía Platinum Dunes y dirigida por un talentoso y debutante director, utilizó un clip de dos segundos de un accidente real de un B-52", señalaba Bay, a la vez que daba a entender que él no estaba al corriente de lo sucedido: "Cuando el director me presentó ese corte, realmente pensé que el clip había sido creado con efectos visuales, como muchas otras tomas de la película".

"Dejo que los directores hagan sus propias películas en Platinum Dunes y les doy responsabilidades tremendas. Bien, desafortunadamente, ha sido una muy mala decisión hacer uso de un accidente real en vez de crearlo con unos efector visuales; no se ha tenido en cuenta el impacto que podría tener en las familias", remataba.

La hija del fallecido Mark McGeeha ha agradecido estas palabras de disculpa de Bay: "Aprecio su disposición para admitir que era un accidente de avión real y que fue una mala decisión hacer uso de ello".

Bay ya ha pedido a los estudios Paramount que eliminen dicho clip de la película. "Eso es todo lo que pedimos", señalaba la hija de Wolff en un email a Airforce Times, quien espera que Paramount siga el mismo camino de Bay y se disculpe por el daño causado. Según publica The Guardian, los estudios Paramount han accedido a la petición de Bay de eliminar dicha escena.

Project Almanac llegará a los cines españoles el 30 de enero. Esta cinta retoma el apasionante subgénero de las películas sobre viajes en el tiempo. Está escrita por Jason Pagan y Andrew Deutschman, que se estrenan como guionistas, y cuenta en su reparto con Allen Evangelista, Sam Lerner, Jonny Weston, Sofia Black-D'Elia y Ginny Gardner.