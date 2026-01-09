Miguel Albaladejo, guionista de 'Manolito Gafotas', programa seis películas musicales del periodo post-clásico - FUNDACIÓN SGAE

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El realizador y guionista alicantino Miguel Albaladejo, autor de películas como 'Manolito Gafotas', programa un nuevo ciclo de cine de la Fundación SGAE con seis películas musicales del periodo post-clásico.

'Programado por... Miguel Albaladejo. Cine Musical' proyectará en la Sala Berlanga de Madrid las seis películas del 13 al 17 de enero. Concretamente, serán 'La leyenda de la ciudad sin nombre', de Joshua Logan; 'Los paraguas de Cherburgo', de Jacques Demy; 'Fama', de Alan Parker; 'Hello, Dolly', de Gene Kelly; 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, y 'El fantasma del Paraíso', de Brian de Palma.

Para esta propuesta, Albaladejo ha querido apartarse de la oferta inicial para elegir una serie de títulos pertenecientes a uno de sus géneros "favoritos", que "tantas veces" se ha "infravalorado" por los críticos, explica en un comunicado.

El autor de largometrajes que transitan por el realismo social y que mezclan el drama y la comedia -como la comedia familiar 'Manolito Gafotas', la revisión del cine quinqui con 'Volando voy' o el romanticismo de 'Rencor', pasando por la biografía 'Carmina' o su contribución a la serie televisiva 'La que se avecina'- charlará de su forma de hacer y de sus debilidades cinéfilas el 17 de enero, previo al pase de 'El fantasma del paraíso'.