Miguel Poveda presenta su nuevo disco navideño, 'El Árbol de la Alegría': "Más que un disco de villancicos"

Archivo - El cantante Miguel Poveda durante un concierto en el Teatro Circo Price, a 12 de enero de 2025, en Madrid (España). Miguel Poveda es un cantaor de flamenco. En 1995 grabó su primer disco flamenco propio, ‘Viento del este’, después del cual ha pu - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Miguel Poveda presenta su nuevo disco navideño, 'El Árbol de La Alegría', que llevará a los escenarios en una gira homónima.

"Más que un disco de villancicos, es un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas: la risa compartida, el eco de las voces familiares, las sillas vacías que siguen ocupadas en el corazón y esa chispa de esperanza que nunca se apaga", explica el artista en un comunicado.

Con bulerías, rumba catalana, villancicos, fandangos y más estilos se dan la mano en este trabajo en el que Poveda invita a recordar, celebrar y sentir una Navidad jubilosa. El artista firma gran parte de la composición con Jesús Guerrero a la guitarra, arreglos y producción.

Entre las primeras fechas confirmadas para presentar este trabajo están las ciudades de Roquetas de Mar, Alicante, Torremolinos, Lleida, Alcalá de Guadaíra, San Roque, Cádiz, Madrid, Palma de Mallorca, Salamanca, Gijón, Santander, Valencia, Jaén y Castellón.