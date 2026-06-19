Archivo - Mike Myers confirma el regreso de Austin Powers - NEW LINE CINEMA - Archivo

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Han pasado 24 años desde que Mike Myers interpretase por última vez a Austin Powers, el agente secreto británico más descacharrante e irreverente de todos los tiempos, en Miembro de oro (2002). El actor ha confirmado que la cuarta entrega de la recalcitrante saga está en marcha.

"Sí", afirmó Myers en el programa World Cup Watch Party de Trevor Noah, cuando un fan le preguntó si habrá una cuarta entrega de Austin Powers. Los planes para una nueva película de la franquicia ya se planteaban en 2005.

El actor de cintas como Studio 54 o Wayne's World ¡Qué desparrame! y su secuela aseguró en reiteradas ocasiones que tiene una idea de cómo será Austin Powers 4 y se encontraba trabajando en el guion del filme.

AUSTIN POWERS, UNA LOCA PARODIA DE JAMES BOND

La franquicia arrancó en 1997 con Austin Powers: Misterioso agente internacional. El filme, dirigido por George S. Clinton y protagonizado por Myers junto a Elizabeth Hurley, era una parodia de de las películas de espías, especialmente de la saga James Bond.

Su siguiente entrega, La espía que me achuchó, se estrenó dos años después, en 1999. En este segundo largometraje, Powers despertaba de su hibernación y se encontraba con una sociedad mucho más moderna y distinta de la de los años 60, en la que debía enfrentarse a nuevas amenazas y a su némesis, el doctor Maligno. A Myers estaba acompañado para esta misión por Heather Graham, quien interpretaba a su compañera, la agente secreta Felicity Shagwell.

Ya en 2002 llegaba Miembro de oro, la última película de la saga, que incluía un cameo de Tom Cruise al inicio, en una escena al estilo de Misión: Imposible, donde interpretaba a Austin Powers. En conjunto los tres filmes recaudaron más de 676 millones de dólares a nivel global y han contado con numerosos cameos de figuras del calibre de Steven Spielberg, Danny DeVito, John Travolta, Britney Spears o Gwyneth Paltrow.

EL DOCTOR MALIGNO REGRESÓ PARA UN ANUNCIO

Curiosamente, Myers volvió a encarnar al también icónico antagonista de las películas de Austin Powers, el doctor Maligno, junto a Seth Green como su hijo Scott y Mindy Sterling como Frau Farbissina, en un anuncio de la compañía Verizon.

Este regreso no contó con Verne Troyer, fallecido en 2018, el actor que interpretaba en la saga de películas al clon miniaturizado del villano, Mini-Yo.