Mikel Gurrea tilda de "aberrante" los robos de arte sacro: "El patrimonio tiene que estar en su lugar"

El director Mikel Gurrea, durante la presentación de la película 'Sants' en el Festival de Cine de San Sebastián, en el Palacio de Congresos Kursaal, a 24 de septiembre de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). El largometraje, que sigue - Arnaitz Rubio - Europa Press

Presenta 'Sants' en la Sección Oficial, sobre una red de ladronas

SAN SEBASTIÁN, 24 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El cineasta Mikel Gurrea ha calificado de "aberrante" que el patrimonio artístico circule en el mercado clandestino, aunque ha precisado que su nueva película 'Sants', presentada en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, no es una película de "vandalismo", sino una historia de aprendizaje y cuidados articulada alrededor de una red de ladronas de arte sacro.

"Cuando estábamos rodando ocurrió el robo en el Museo del Louvre, lo que indica que hay un mercado clandestino al que le interesan estar cosas. A mí me parece aberrante, aunque me divierte mucho la película, pero me parece que el patrimonio artístico tiene que estar donde tiene que estar", ha defendido Gurrea, que portaba una chapa en señal de apoyo a Palestina, en una entrevista con Europa Press.

El cineasta ha explicado que la idea de la película surgió de su deseo de hacer ficción desde el barrio barcelonés de Sants, donde reside. "Yo, para bien o para mal, escribo siempre desde estar físicamente en un lugar real y de ahí intentar generar la ficción más pura", ha afirmado Gurrea, quien tras ambientar su anterior largometraje, 'Suro', en los bosques del norte de Cataluña quiso "encontrar la ficción nada más abrir la puerta" de su casa.

Durante ese proceso reparó en el propio nombre del barrio -que significa santos en catalán- y en una iglesia que, según ha relatado, encontraba habitualmente cerrada. "Un día se me ocurrió que una iglesia cerrada es como una caja fuerte y empecé a documentarme sobre el tema y me di cuenta que el robo de arte sacro sucede en España", ha señalado Mikel Gurrea.

En esa documentación encontró la figura de Erik el Belga, cuya ambivalente relación con las obras sustraídas influyó en la construcción del personaje de Lali, interpretado por Eulalia Ramón. "La manera que tiene de hablar de los robos es muy ambigua y muy interesante, porque él casi los describe con devoción hacia lo que robaba", ha indicado Gurrea, que se interesó por esa mezcla de "veneración hacia el objeto de arte" y la experiencia de entrar "en los templos de noche, en silencio".

El realizador ha insistido en que quiso afrontar el tratamiento de las imágenes religiosas con respeto, tanto hacia quienes les atribuyen un valor sagrado como hacia quienes las contemplan exclusivamente como obras de arte. "Yo siento que en la película se aborda con mucho respeto, mucha delicadeza y con mucha admiración", ha explicado.

'Sants' también aborda el cuidado a través de su protagonista, encarnada por Victoria Luengo, y su relación con el personaje de Ariadna Gil. Gurrea ha señalado que buscaba retratar un trayecto "del deber y la obligación al querer estar ahí", frente a las cargas, el sacrificio y la culpa que pueden acompañar a la atención de un familiar enfermo. "A menudo es muy difícil saber si uno quiere cuidar. Parece que es algo impuesto, que es como una obligación, es un deber, hay que hacer sacrificios y se siente mucha culpa porque tienes que detener tu vida para cuidar a la otra persona", ha manifestado.

En este sentido, ha agregado que el robo de imágenes religiosas funciona también como un reflejo de los cuidados entre los personajes. Así, ha señalado que buscó que la "delicadeza" con la que las protagonistas manipulan las tallas tuviera un eco visual y emocional en la forma en que se cuidan entre ellas.