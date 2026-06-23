1098812.1.260.149.20260623164139 Milly Alcock, una 'Supergirl' "imperfecta y caótica" marcada por la culpa: "En cierto modo, se está autodestruyendo" - EUROPA PRESS

LOS ÁNGELES, 23 Jun. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

El universo cinematográfico de DC continúa expandiéndose con el estreno de Supergirl, la nueva película de DC Studios protagonizada por Milly Alcock, quien toma el relevo de la icónica superheroína kryptoniana en una historia "muy diferente" marcada por el dolor, la pérdida, la culpa y la búsqueda de identidad. La película llega a los cines de España este viernes 26 de junio.

Dirigida por Craig Gillespie a partir de un guion de Ana Nogueira, la cinta presenta una versión distinta de Kara Zor-El, alejándose de la imagen tradicionalmente luminosa y optimista asociada al personaje. En esta ocasión, la heroína emprende un épico viaje interestelar de venganza y justicia tras el ataque de un enemigo despiadado, acompañada a regañadientes por un inesperado aliado.

Para Alcock, uno de los principales atractivos del proyecto fue precisamente la oportunidad de explorar una faceta inédita de Supergirl. "Lo que más me entusiasmó de interpretar a Supergirl fue lo diferente que es respecto a cualquier otra versión del personaje que creo que hemos visto en pantalla", señala la actriz en una entrevista concedida a Europa Pres.

"Me hacía mucha ilusión interpretar a una heroína tan imperfecta y caótica", añade. La intérprete describió además a su personaje como una joven profundamente marcada por el trauma. "Kara es alguien que está haciendo todo lo posible por escapar de las cosas que le han sucedido. Creo que, en cierto modo, se está autodestruyendo", dice.

Alcock cree que la protagonista arrastra un intenso sentimiento de culpa por haber sobrevivido a la destrucción de Krypton, hasta el punto de cuestionarse si merece ser feliz. "Creo que así es como la encontramos al principio de la historia y, viendo dónde termina, me alegro mucho por ella", afirma.

UNA HEROÍNA MARCADA POR LA PÉRDIDA

Precisamente esa dimensión emocional fue uno de los aspectos que más interesó a Ana Nogueira a la hora de abordar la historia. La guionista destaca que, a diferencia de Superman, Supergirl conserva recuerdos de la destrucción del planeta en el que nació, una experiencia que condiciona profundamente su visión del mundo.

"Me fascinaba profundamente su historia y el hecho de que, a diferencia de Superman, ella sí hubiera presenciado la destrucción de su planeta y conservara recuerdos muy vívidos de ello", explica Nogueira. "Tenía mucha curiosidad por saber cómo algo así podría afectar a una persona más adelante en la vida, cómo influiría en su concepto del heroísmo y de la pérdida", manifiesta.

La exploración psicológica del personaje se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la película, junto con otro de los grandes temas de la historia: la resiliencia. "Creo que la resiliencia es el tema principal", señala Nogueira. "Conocemos a dos mujeres que han sufrido pérdidas inimaginables y que, en un caso, quieren rendirse y, en el otro, hacer algo extremo. Sin embargo, ambas terminan encontrándose y descubren un camino diferente".

'Supergirl' supone una de las apuestas más importantes de la nueva etapa de DC Studios liderada por James Gunn y Peter Safran. Los actores Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham y Jason Momoa, entre otros, completan el reparto del filme.