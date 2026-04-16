'La Momia', 'La mujer más rica del mundo' y 'Mi querida señorita', llegan a los cines este viernes

Archivo - Escena de 'Mi querida señorita'. - MICHAEL OATS/NETFLIX - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cartelera se renueva este viernes con una variada oferta para aficionados al terror, el cine de acción, los dramas e incluso para el público familiar. El terror cobra vida con la esperada resurrección de 'La Momia' bajo la visión de Lee Cronin, mientras que el glamour y los escándalos financieros franceses llegan de la mano de Isabelle Huppert en 'La mujer más rica del mundo'.

Para quienes buscan historias con calado social, el drama italiano 'El chico de los pantalones rosa' ofrece un relato sobre la vulnerabilidad juvenil, que compartirá protagonismo con el suspense criminal de 'Prime Crime'. Y en la sección de cine nacional, 'Mi querida señorita', reinterpretación del clásico producida por "Los Javis', a la que hay que añadir la nueva entrega de 'La familia Benetón'.

'La Momia" de Lee Cronin marca un giro radical para la franquicia al alejarse de la aventura clásica para sumergirse de lleno en el terror psicológico y sobrenatural. La película abandona los escenarios arqueológicos tradicionales para centrarse en una historia más íntima y perturbadora: una madre que recupera a su hija desaparecida años atrás en el desierto, solo para descubrir que lo que ha vuelto con ella es una entidad ancestral y sanguinaria. Con un reparto encabezado por Laia Costa y Jack Reynor, esta versión promete una atmósfera opresiva que busca devolverle a la figura de la momia el horror que la caracterizó en los inicios del cine, dejando atrás el tono de acción de entregas anteriores.

Inspirada en el escándalo de la familia Bettencourt llega 'La mujer más rica del mundo', un drama con tintes de sátira que disecciona uno de los mayores escándalos financieros y familiares de la historia reciente de Francia. Dirigida por Thierry Klifa, la cinta cuenta con una interpretación de Isabelle Huppert, quien encarna a Marianne Farrère, una heredera inspirada libremente en la figura de Liliane Bettencourt (L'Oréal). La trama, que navega entre la opulencia de la alta sociedad y las sombras de la manipulación, arranca con la polémica relación entre la protagonista y un audaz fotógrafo, interpretado por Laurent Lafitte, cuya influencia desata una guerra interna por el control de una fortuna incalculable. La película se perfila como un retrato mordaz sobre la vulnerabilidad en la cima del poder y los oscuros secretos que pueden fracturar a una dinastía multimillonaria.

'Prime crime', la nueva obra de Gus Van Sant, está basada en un secuestro real que conmocionó a todo Estados Unidos al convertirse en el primero retransmitido en directo por las cadenas de televisión norteamericanas. Una historia tan delirante como auténtica. Tras ser estafado por un banco, Tony Kiritsis se presenta en sus oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía atándole al cuello un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de una escopeta. Exige que le devuelvan su dinero y una cuantiosa indemnización, además de una disculpa pública que será retransmitida por televisión en prime time.

Bajo la producción de Los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) y la dirección de Pilar Palomero, llega una nueva versión de 'Mi querida señorita' con el reto de trasladar a la sensibilidad contemporánea la compleja transición de Adelaida hacia Juan, explorando con una mirada cruda y empática las barreras de la identidad de género en un entorno opresivo. Elisabeth Martínez, Anna Castillo, Paco León, Nagore Aranburu, Manu Ríos, Eneko Sagardoy, Lola Rodríguez, María Galiana y Delphina Bianco integran el reparto.

La directora Chie Hayakawa teje en 'Renoir' una emotiva historia sobre la resilencia y el poder sanador de la imaginación. La historia transcurre en Tokio, en 1987, donde mientras una madre soltera sostiene el hogar y su padre lucha contra la enfermedad, una niña de 11 años con una imaginación desbordante, vive un verano marcado por una curiosidad inmensa por el mundo que la rodea. Entre juegos, fantasías y pequeños descubrimientos, emprende un viaje íntimo y luminoso para comprender la realidad cambiante.

DRAMA Y CINE FAMILIAR

'El chico de los pantalones rosa' es una conmovedora historia basada en hecho reales que se ha convertido en un éxito de taquilla en Italia. Andrea Spezzacatena tiene 15 años y necesita encajar en su nueva escuela. Unos pantalones rojos que se vuelven rosas tras un error de lavado son el detonante de una espiral de acoso que lo condena a un aislamiento silencioso. La película muestra la vulnerabilidad adolescente, el primer amor y el peso de la mirada ajena.

'Un poeta', de Simón Mesa Soto, narra la historia de Óscar Restrego, un autor que no ha sido capaz de estar a la altura de sus prometedores inicios en la literatura y sobrevive como puede dando clases en un instituto y cuidando de su madre. En Yurlady, una de sus alumnas, descubre un espíritu afín, un diamante en bruto de la poesía.

Y para el público familiar llegar 'La familia Benetón +2' la secuela de la exitosa comedia española, dirigida nuevamente por Joaquín Mazón. En esta entrega, Toni (Leo Harlem) por fin siente que domina su papel como tutor de su colorida y multicultural familia, pero la tranquilidad le dura poco ante la llegada de dos nuevos bebés y un viaje inesperado. Con el regreso de El Langui y nuevas incorporaciones como Anabel Alonso, la película mantiene un tono de humor tierno y familiar, explorando cómo el desorden y el cariño son, al final, los verdaderos pilares de su "tribu".