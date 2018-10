Monica Bellucci: "El amor, la sensualidad y la sexualidad son cuestiones de energía y no de edad"

Actualizado 29/06/2017 14:32:25 CET

"El amor, la sensualidad y la sexualidad son cuestiones de energía y no de edad", ha manifestado este jueves 29 de junio la actriz Monica Bellucci durante la rueda de prensa celebrada en Madrid con motivo del estreno el próximo 14 de julio en España de la película 'En la vía láctea', dirigida y coprotagonizada por Emir Kusturica.

La intérprete italiana y el cineasta serbio encarnan una historia de amor prohibido que se desarrolla en una primavera en el contexto de la guerra de los Balcanes. Un lechero que atraviesa el frente en burro para llevar su mercancía a los soldados conoce a una misteriosa mujer que cambia su camino y lo sumerge en una aventura fantástica.

"Lo que me gusta de esta historia es que no son jóvenes", ha manifestado la actriz, quien encuentra en estos personajes a dos personas "sumamente interesantes" que se convierten en "dos almas gemelas" en el momento en el que se conocen y surge "algo mágico".

En este filme, en el que Bellucci tuvo que hablar en serbio, la actriz se dejó llevar y se entregó al proyecto y a un mundo que no es el suyo, lo que "conmueve, llena y hace crecer como persona", según ha señalado.

Además, ha destacado que el cambio en la fisicalidad añade mucho porque cree que "los actores son como bailarines" y el cuerpo es el "instrumento para demostrar cómo dar emociones a los otros". "Me he convertido en una mujer madura, ya no soy la actriz de 'Malèna' o 'Matrix'", ha dicho Bellucci, quien asegura que interpretar este personaje hace unos años habría sido "imposible".

En este sentido, y en referencia al espacio de las mujeres maduras en el cine, ha indicado que en el pasado sí era difícil para las actrices seguir actuando a partir de cierta edad, pero cree que ahora "hay nuevas maneras de plantear la vejez y el envejecimiento", lo que demuestra que "algo está cambiando en la sociedad".

Bellucci (Città di Castello, Italia, 1964) ha señalado que cuando rodó 'Spectre 007', su director, Sam Mendes le dijo que "ver en la pantalla a una mujer mayor en los brazos de James Bond iba a ser una revolución". "Estoy descubriendo que tengo 50 años, que estoy viva y que soy actriz", ha señalado.

A su juicio, la mayor presencia femenina en el cine tiene que ver con el hecho de que "las mujeres se miran de manera diferente", motivo por el que los hombres también miran de manera distinta, con una perspectiva "más amplia" y "con respeto". No obstante, ha matizado que no cree en la "lucha" sino en la "comunicación", porque, según ha argumentado, "los hombres necesitan a las mujeres y las mujeres a los hombres".

PROYECTO DE TELEVISIÓN

Bellucci ha avanzado que está involucrada en un proyecto de ficción televisiva en la que también actuará, aunque no ha revelado más detalles. En este sentido, y preguntada por la relevancia de las series, la intérprete ha citado a Godard, quien afirmó que "en el cine uno levanta la cabeza mientras que ante la tele se baja".

"Tenemos que ser menos snobs", ha reclamado la actriz, quien cree que "la calidad de algunas televisiones es muy alta y permite más tiempo para contar historias". "Este espectáculo va para las casas en lugar de hacer a las personas salir, es otra manera de hacer las cosas", ha apostillado.

En cuanto a la decisión de la Academia de Hollywood de incluir a 774 nuevos miembros de 23 países diferentes, entre los que se incluye ella, Bellucci aplaude esta decisión, que denota "mucho respeto y afecto".