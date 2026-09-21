Monzón busca hacer reflexionar sobre la institución franquista del Patronato de Mujer para que "no se vuelva a repetir"

Imagen de la pelicula 'Ruega por nosotras' de Daniel Monzón - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director Daniel Monzón aborda en 'Ruega por nosotras' una parte del pasado menos conocido de la historia de España, como es el Patronato de protección a la Mujer, y busca que el espectador "reflexione" sobre este "pasado muy reciente", pero que "desgraciadamente es un sustrato" y dar "una voz de alarma". "En unos tiempos que empiezan a tomar un cariz alarmante, es una forma de recordar que hay que estar alerta ante estas situaciones porque se pueden repetir", ha afirmado.

Monzón presenta en Sección Oficial fuera de concurso 'Ruega por nosotras', trabajo que se enmarca en el año 1974, cuando a Ana, una chica rebelde de 19 años tras una fuga nocturna, su padre decide ponerla en manos del Patronato de protección a la Mujer.

Es trasladada de Barcelona a Madrid para ser internada en un reformatorio regentado por monjas y sometida a un brutal régimen disciplinario y allí tratará de sobrevivir buscando consuelo y apoyo en la amistad con Sole.

El cineasta, que ha comparecido en rueda de prensa junto a las actrices Adelfa Calvo, Zoe Bonafonte y Manuela Calle, la productora ejecutiva, Sandra Tapia, y el guionista, Jorge Guerricaechevarría, ha explicado que se topó con esta historia en 2020, cuando estaba terminando 'Las leyes de la frontera', y según ha dicho "no podía creer que algo así hubiera existido".

Para llevar a cabo este trabajo, Monzón y Guericaechevarría analizaron múltiple material, entre el que estaban los libros de investigación de Consuelo García del Cid, uno de los cuales da nombre a la película.

"A partir de todos esos testimonios de muchas mujeres que pasaron por el Patronato acabamos escribiendo este guion que, por desgracia, nada de lo que cuenta la película surge de la imaginación", ha dicho.

Además, ha apuntado que ha sido "un proceso largo de investigación", que les llevó años y también "largo de financiación" que, según ha detallado, no lograban cerrarla porque "no en todos los despachos se veía como una película que quisieran hacer". "Es una película realmente por la que hemos luchado", ha añadido.

Monzón ha incidido en que "es un tema que te golpea y que crees que es importante contar". "Yo tengo una hija que tiene ahora casi 20 años y una película así se la debía a mi hija", ha subrayado emocionado.

En esa línea, ha destacado que la institución, que se creó en 1941 auspiciada por la mujer de Franco, tras las muerte del dictador "duró 10 años más en democracia". "Parecía que a nadie le importara que estas mujeres estuvieran encerradas allí en estos 538 centros diseminados por toda España", ha resaltado.

Para el cineasta, 'Ruega por nosotras' es "una forma de recordar que hay que estar alerta ante estas situaciones porque se pueden repetir y, de hecho, siguen de alguna manera existiendo". Según ha apuntado, "es una película de concienciación social, pero planteada desde el destino de unos personajes".

"Está todo contado a través de la emoción, que al espectador le llegue desde ahí, pero que cuando salga de la proyección le sirva para reflexionar y pensar en que algo como esto no debe volver a suceder", ha afirmado.

"VIOLENCIA PSICOLÓGICA"

El también director de 'Celda 211' ha manifestado, además, que el filme han preferido no mostrar "muchos apartados de castigo sádico" para que en sea protagonista la "violencia psicológica" que puede ser "mucho más dura", al tiempo que han querido tener "respeto" a las víctimas de esta institución y "no hacer un retrato grosero".

"La fuerza de la película reside en otro lado, en mostrar esa crueldad que hubo con esas niñas para que se sintieran culpables y pecadoras sin serlo", ha señalado, al tiempo que ha aclarado que otros temas como el robo de niños se "apuntan" en el filme, pero no centran la trama, que cuenta "la historia del patronato a través de una niña bien, parte de un personaje mas abierto, mas normalizado, no significado políticamente, que cae en las garras de esta pesadilla".

Por su parte, Guericaecheverría ha explicado que le impactó saber que el Patronato siguió su actividad "hasta los años 80, en medio de un ambiente en el que parecía que con la transición ya todo había cambiado y de repente seguía habiendo este mundo como paralelo, que nadie se fijaba en él y que continuó hasta que la muerte de una de las chicas dio pie a un artículo en El País y alguien en el gobierno dijo: esto sigue existiendo, y entonces fue cuando se desmanteló".

Las actrices Zoe Bonafonte y Manuela Calle han coincidido en que sus papeles en esta película les han cambiado "mucho la manera de ver las cosas" y han manifestado no entender "a la gente que dice que con Franco se vivía mejor".

Bonafonte ha incidido en que "la opresión a la mujer está en todas partes" porque "aunque hemos avanzado, estas cosas siguen ocurriendo" y ha agradecido poder formar parte de este proyecto porque "no se escriben papeles así para personas de nuestra edad y, cuando te llega un papel así, contar una historia como la del Patronato es una responsabilidad muy grande".

"EXPLICARLO EN LOS COLEGIOS"

"Ha sido un aprendizaje, porque lo que vemos muy lejano no lo es tanto y hay tanta gente que no sabemos que han pasado por ahí porque no lo han contado", ha asegurado la actriz, que ha resaltado la importancia de "entender una realidad tan cercana y tan loca que nunca se ha contado" y ha opinado que "es una vergüenza que esto no se explique y no se cuente en los colegios, y que hasta el año pasado estas mujeres no estaban reconocidas como víctimas del franquismo".

Por su parte, Adelfa Calvo ha explicado que el caso de la madre superiora que interpreta en 'Ruega por nosotras', ha intentado "agarrarse a algo" para intentar entender a esa mujer que ejercía la "violencia de género institucional". "Era tan terrible que he intentado buscar hasta un poco de humanidad en ella", ha asegurado la actriz, quien ha insistido en lo "terrible y escalofriante" de esta institución en las que las mujeres han estado "silenciadas y lo tiene que conocer todo el mundo".

En esa misma línea, Guericaecheverría ha relatado que, en el momento en que se creó el Patronato, "ese clima de represión había conseguido llegar a toda la sociedad y los propios padres a veces entregaban a las niñas voluntariamente".

"El personaje de Adelfa no es alguien que odia a las niñas, sino que su labor es quebrar a las rebeldes porque la sociedad había asumido esa necesidad de enderezar a las niñas", ha agregado, para subrayar que existía una "obsesión en aislar a las chicas, que no funcionaran como grupo, porque los castigos de aislamiento son bastante mas fuertes que los físicos y eso te destruye mentalmente".