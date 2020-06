Muere Carl Reiner, icono de la comedia y creador de ‘El show de Dick Van Dyke’, a los 98 años

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El actor, humorista, director, productor y guionista Carl Reiner, conocido por haber sido el creador de la mítica sitcom de los años 60 'El show de Dick Van Dyke', ha fallecido a los 98 años de edad por causas naturales. A lo largo de sus más siete décadas de carrera, dirigió varias películas de éxito y series de televisión.

Reiner murió durante la noche del lunes 29 de junio en su casa en Beverly Hills, según confirmó Judy Nagy, su asistente, a la revista Variety. La noticia fue compartida posteriormente por su hijo, el cineasta y activista Rob Reiner, en redes sociales. "Esta pasada noche, mi padre ha muerto. Escribo esto con todo el dolor de mi corazón. Era la luz que me guiaba", escribía.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light.