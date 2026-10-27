'El mundo es ANSÍ' recupera a Pío Baroja con una mezcla de documental y ficción en el 70 aniversario de su muerte

El largometraje, que combina documental y ficción para acercarse a la figura y al pensamiento del escritor, llegará a la pantalla grande el mismo día en que se cumplen 70 años de la muerte de Pío Baroja - CRUCES COMUNICACIÓN

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El largometraje 'El mundo es ANSÍ', del cineasta Miguel Ángel Calvo Buttini, llegará a los cines el próximo 30 de octubre, coincidiendo con el 70 aniversario de la muerte de Pío Baroja, con una propuesta que combina documental, ficción, material de archivo y entrevistas para acercarse a la figura y al pensamiento del escritor.

La película propone un diálogo entre el autor y el presente sin recurrir a una biografía convencional. Para ello, sigue a Ana, una joven estudiante de posgrado interpretada por la actriz navarra Nahia Bergasa, a quien encargan un trabajo sobre Baroja. Durante su investigación, la protagonista se adentra en su vida y su obra hasta establecer un encuentro imaginado con el escritor, o más concretamente con su alter ego, interpretado por el actor navarro Álvaro Subiés.

El largometraje incorpora entrevistas a escritores y especialistas como Bernardo Atxaga, Ramón Barea, Soledad Puértolas, Marta Sanz, Gregorio Luri y María José Solano, además de pasajes de la obra del autor y material de archivo. También cuenta con la participación de Carmen y Pío Caro, sobrinos nietos de Baroja, que han colaborado con el proyecto facilitando permisos, documentos y localizaciones.

El estreno tendrá lugar siete décadas después de la muerte del escritor, fallecido en Madrid el 30 de octubre de 1956. La película busca poner en relación sus ideas y su universo literario con las inquietudes contemporáneas a través de una estructura narrativa que conecta dos épocas.

Con guion de Álvaro Lión-Depetre, autor de la idea original, y Miguel Ángel Calvo Buttini, la producción corre a cargo de Salto de Eje PC, de Madrid, y La Noche Americana, de Navarra. Barton Films se encarga de su distribución en salas.

El rodaje se desarrolló en distintos lugares vinculados a la vida y al universo literario de Baroja, entre ellos Madrid, Bera del Bidasoa, San Sebastián y Zestoa, localidad guipuzcoana donde ejerció como médico.

La cinta cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno de Navarra, la Fundación Ignacio Larramendi, la familia Baroja y la Asociación Cultural Navarra, entre otras entidades, y ha sido seleccionada en el mercado internacional Sunny Side of the Doc.