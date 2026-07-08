Netflix estrenará en 2026 'Más allá de la sociedad', serie documental de Bayona sobre el legado del vuelo de los Andes

Archivo - La producción cuenta con testimonios inéditos de los familiares y supervivientes. - NETFLIX - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Netflix estrenará globalmente en 2026 'Más allá de la sociedad', una serie documental creada por J.A. Bayona y Carlos Torres que profundiza en las consecuencias del accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya medio siglo después de la tragedia y reúne por primera vez en una misma producción a los supervivientes del accidente, las familias de los que no volvieron, los testimonios de los escritores Piers Paul Read (Viven) y Pablo Vierci (La sociedad de la nieve), así como de los cineastas que han llevado esta historia a la gran pantalla, entre ellos Frank Marshall (Viven) y el propio Bayona (La sociedad de la nieve).

Estructurada en tres episodios, la producción parte del viaje que Bayona y gran parte del reparto de 'La sociedad de la nieve' realizaron al Valle de las Lágrimas, en los Andes, escenario del accidente, para propiciar un "singular" encuentro entre quienes vivieron la tragedia y quienes la recrearon en la ficción. A partir de esa experiencia, el documental recorre los cincuenta años posteriores al rescate y explora cómo aquel suceso marcó la vida de los supervivientes y de las familias de quienes no regresaron.

La serie cuenta con los testimonios de los supervivientes del accidente, así como de los familiares de las víctimas, además de los escritores Piers Paul Read, autor de 'Viven', y Pablo Vierci, autor de 'La sociedad de la nieve'. También participan los cineastas Frank Marshall, director de 'Viven', y el propio Bayona, responsable de la adaptación cinematográfica de 'La sociedad de la nieve'.

Según ha explicado Bayona, según Netflix, la idea del documental nació durante el viaje del equipo de la película a los Andes. "Ninguno de los actores había estado allí y sentimos que era la mejor manera de cerrar un capítulo muy importante de nuestras vidas y de agradecer a quienes confiaron en nosotros para contar su historia", ha señalado.

El director ha asegurado que fue entonces cuando comprendieron hasta qué punto la historia real y las personas que vivieron la tragedia estaban ya "íntimamente entretejidas" con la ficción de su película, una conexión que sirve de punto de partida para esta nueva producción.

'Más allá de la sociedad' está producida por Belén Atienza, Sandra Hermida y J.A. Bayona, creada por Bayona y Carlos Torres y dirigida por este último. Con esta serie, Netflix propone una mirada centrada no solo en el accidente y el rescate, sino también en el proceso de reconstrucción personal de los supervivientes y en el impacto cultural que la tragedia ha tenido durante las últimas cinco décadas a través de libros, películas y documentales.