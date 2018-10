Netflix quiere la nueva temporada de La Casa de Papel sea "la mejor serie en español jamás hecha"

Publicado 01/10/2018 21:24:25 CET

Paco Ramos, director de contenidos originales internacionales para España y Latinoamérica de Netflix, ha adelantado que desde la plataforma de streaming planean estrenar al menos siete series y tres películas españolas en 2019. Entre estos títulos para el próximo año podría estar la tercera entrega de 'La Casa de Papel', la exitosa serie protagonizada por Úrsula Corberó y Álvaro Norte, entre otros, que Netflix aspira a convertir en "la mejor serie en español jamás hecha".

Y es que, según ha adelantado Ramos en una entrevista con Europa Press, se trata de un proyecto "muy complejo" y "ambicioso" ya que la plataforma de streaming, consciente del listón que dejó la serie con sus dos primeras entregas, convertidas en un auténtico fenómeno internacional, prefiere ir despacio y pisar con pies de plomo antes de defraudar en su regreso a los millones de fans que Denver, Tokyo, Berlín, El Profesor y compañía cosecharon por todo el globo.

"Es muy pronto, no hemos empezado ni a producir la nueva temporada... Es una serie muy compleja con muchas ideas nuevas y Alex Pina (creador de la ficción) es muy ambicioso", apunta Ramos que asegura que el objetivo de Netflix con 'La Casa de Papel' no es estirar el chicle del éxito, sino buscar la excelencia. "Queremos hacer la mejor serie española jamás hecha, la mejor serie en cuanto a lo emocional y a lo deslumbrante y todavía estamos ahí dándole vueltas a los temas", señala.

El rodaje se iniciará en noviembre, pero en Netfix todavía no se animan a ponerle fecha de estreno. "No sabemos nada, todavía es muy pronto", insiste con la misma cautela que asegura que "si va bien" tienen en mente más temporadas de la serie en lengua no inglesa más vista de la historia de la plataforma.

CINE Y SERIES

"En el 2019, si todo va bien, esperamos estrenar unas siete series y tres películas", afirmó Ramos para después añadir que también están "contemplando algunos proyectos nuevos". Los largometrajes son 'Elisa y Marcela', un drama sobre la homosexualidad ambientado a principios del siglo pasado que dirige Isabel Coixet y que cuenta en su reparto con nombres como Natalia de Molina, Greta Fernández, Lluís Homar, María Pujalte o Manolo Solo; 'Dicecisiete', la nueva película de Daniel Sánchez Arévalo que acaba de iniciar su rodaje en Cantabria; y otro proyecto cinematográfico titulado 'La Isla'.

Una de las nuevas ficciones locales cuyo estreno es inminente es 'Élite', la segunda serie original de Netflix en España, de la que ya están pensando en una segunda entrega. "Todavía no está renovada, pero sí, estamos pensando en por dónde iríamos de cara a una segunda temporada si la hiciéramos", aclara. No obstante añade que este es un proceso normal ya que "todas las series se plantean para que tengan muchas temporadas".

Ya de cara al próximo año, otro titulo confirmado es 'Alta Mar', serie creada por Ramón Campos ('Las chicas del cable') y Gema R. Neira ('Fariña'), que "comenzará su rodaje a finales de octubre". Al frente de esta ficción de misterio estarán Jon Kortajarena ('Pieles'), que encarnará a un oficial de barco, y Alejandra Onieva ('El secreto de Puente Viejo'), una joven que parte en busca de una mejor vida a América junto a su hermana, interpretada por Ivana Baquero ('El laberinto del fauno').

Además, Ramos ha aprovechado para precisar que la serie realizada por Pedro y Agustín Almodóvar, en colaboración con Netflix, todavía está en fase de desarrollo y que están "dándole vueltas a muchas ideas".