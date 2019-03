Netflix responde a Spielberg: "Proporcionamos a los cineastas otras formas de compartir su arte"

Actualizado 04/03/2019 11:33:22 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Netflix responde al intento de Steven Spielberg de vetar sus películas en los Oscar. El director pretende evitar que filmes como Roma estén presentes en las futuras ediciones de los galardones y ha propuesto cambiar la normativa de nominaciones a la Junta de Gobernadores de la Academia de Cine de Hollywood, cuya próxima reunión será en abril. Ante esta iniciativa Netflix reclama, vía Twitter, que ellos también aman el cine y "proporcionan a los cineastas otras formas de compartir su arte".

"Amamos el cine", escribió la cuenta oficial de Netflix en la red social, que enumeró una lista de cosas que también aprecian como permitir el "acceso a personas que no se puedan permitir [pagar una entrada] o no tengan acceso a un cine en sus ciudades"; "permitir a todos en todo el mundo disfrutar de los estrenos al mismo tiempo; o "proporcionar a los cineastas otras formas de compartir su arte". "Estas cosas no se excluyen mutuamente", concluyó la plataforma.

We love cinema. Here are some things we also love:

-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art

These things are not mutually exclusive.